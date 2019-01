Obchodní války mohou být vystřídány válkami daňovými

Daňové škrty pomohly minulý rok americké ekonomice k vyššímu růstu a pozitivní vliv se projevil i na kapitálových trzích. Investiční společnost Schwab se domnívá, že tyto výsledky vedou řadu dalších zemí ke zvážení podobného kroku, který by jim měl pomoci oživit ekonomický růst a spokojenost voličů. Schwab se dokonce ptá, zda by mohl přijít „závod končící až u nuly“ – tedy postupné snižování daňových sazeb v různých zemích prováděné ve snaze zlepšit svou mezinárodní konkurenceschopnost a přilákat zahraniční investice. Pokud by k tomu došlo, globální obchodní války by se přeměnily v daňové války.



Snižování daní může podle Schwabu nastat už letošní rok a pomohlo by jednotlivým ekonomikám a také růstu ziskovosti obchodovaných společností. Pozornost investorů by se tak mohla přesouvat od monetární politiky a obchodních tenzí právě k fiskální politice. Přispět by k tomu mohl i Fed, který si „pravděpodobně dá pauzu ve zvedání sazeb“. ECB a Bank of Japan pak zřejmě neprovedou ve své monetární politice žádné významné změny.



Schwab tvrdí, že Německo se v minulém roce těšilo slušnému růstu a ten přinesl i rozpočtové přebytky, které mohou být použity v horších časech. A ty možná přicházejí právě nyní. Vláda už o potřebě snížit daně hovoří a „Německo má za sebou historii snižování daní v době, kdy čelí ekonomickému útlumu a dosahuje rozpočtových přebytků“. Snížení daní může přijít i ve Velké Británii, kde se brexit může projevit zpomalením ekonomiky . Ke snížení daně z příjmů již došlo a zvažuje se pokles daně ze zisků z dnešních 19 % na 17 % v roce 2020.Zpomalování tempa růstu vede ke zvažování stimulačních opatření i v Číně. Tradičním nástrojem tamní vlády jsou investice do infrastruktury a snižování sazeb spojované s oslabováním měnového kurzu. Nyní se ale hovoří o dalším snížení daňové zátěže, a to zhruba v rozsahu 1 % HDP . A daňové úlevy firemnímu sektoru „nabízí i kanadský premiér Trudeau“. Ty by měly v následujících deseti letech dosáhnout 10,5 miliardy dolarů Podobné plány má podle Schwabu i Nizozemí či Austrálie, proti trendu jde například Japonsko, kde vláda plánuje zvýšení daně z obratu. Celkově pak podle Schwabu pravděpodobnost daňových válek zvyšuje to, že monetární politiku již v některých zemích nelze uvolňovat, protože sazby se nachází blízko nuly. Tyto země ale mohou mít prostor pro fiskální stimulaci. Doposud ohlášené snižování daní „nemusí být dostatečné na stabilizaci globálního růstu“, ale další kroky tímto směrem mohou být významné pro další vývoj na akciových trzích, míní Schwab.Zdroj: Schwab