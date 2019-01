Zklame Fed finanční trhy?

Shrnutí:

Fed by měl sazby ponechat beze změny

Centrální banka by mohla signalizovat pauzu v utahování měnové politiky

Trh může být zklamán v případě, že se Fed vyhne jasnějšímu postoji

Dnešek přinese letošní první zasedání Fedu a obchodníci doufají v o něco více holubičí postoj. Dočkají se ale?

Trh ohledně Fedu zatím váhá

Od prosincového zasedání jsme svědky výrazné změny názoru na výhled amerických úrokových sazeb. Zatímco Fed stále počítá s dvojitým zvýšením letos a stejným růstem v roce 2020, názor trhu je výrazně odlišný. Na základě ocenění úrokových futures trh totiž nyní nepočítá s žádným zvýšením sazeb během letošního roku a na příští rok dokonce existuje malá (14 %) šance, že bychom se mohli dočkat jejich snížení. Takto negativní konsenzus by do jisté míry mohl omezovat oslabování amerického dolaru. Problémem USD je ale stále jeho relativní nadhodnocení ve srovnání s jeho historickými úrovněmi.

Reverzní QE: příliš brzy na změnu?

Bilance Fedu je stále na zvýšených úrovních, a to navzdory jejímu 10% snížení v rámci reverzního QE. Zdroj: Bloomberg

V minulých týdnech se většina členů FOMC vyslovila pro to, že by americká centrální banka měla další zvyšování sazeb pozastavit a vyčkávat do doby, než budou schopni lépe analyzovat aktuální situaci v americké ekonomice. Podobného komentáře bychom se mohli dočkat i dnes, když problémem není jen zpomalující domácí ekonomika, ale také zahraniční v čele s Čínou.

Pro trhy ideální by dnes samozřejmě bylo, aby Fed naznačil, že sazby dál neporostou a stanovil termín, kdy skončí s prodejem dluhopisů v rámci reverzního QE. Na něco takového je ale stále velmi brzy a podobnou změnu ve výhledu pro měnovou politiku prozatím očekávat nemůžeme.

Reakce na trhu

Americké akciové indexy v lednu likvidují ztráty z konce minulého roku i díky optimismu ohledně zpomalení růstu amerických úrokových sazeb. Fed by si proto měl dát pozor na to, aby tyto naděje nezklamal. Bude-li příliš opatrný ve své rétorice, a ponechá-li komentář do značné míry beze změny, pro akcie se může jednat o negativní zprávu, a to obzvláště po jejich lednovém růstu. Za důležitou resistenci na grafu US500 považujeme hranici 2675, zatímco support vidíme na 2600.

Zdroj: xStation5