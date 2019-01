Dlouhodobý býk Bernstein už není tak optimistický. Firemní zisky výrazně zpomalí svůj růst

Dlouhodobý akciový býk a prominentní investor Richard Bernstein nově odhaduje, že růst firemních zisků v USA v tomto roce výrazně zpomalí z dřívějších 25 na pouhých 5-8%. Bernstein sice dále akciím věří, ale radí dále se zaměřit výhradně na kvalitu a stabilitu tvorby firemních zisků bez konkrétnějšího vymezení sektorů. Podle Bernsteina by se měli investoři také zaměřit na větší společnosti s větší tržní kapitalizací mající větší míru výsledkové setrvačnosti oproti menším společnostem.Bernstein nemyslí, že by letos americká ekonomika klesla do recese. Ekonomika je ve vrcholné fázi svého cyklu a v této fázi může setrvat po nějaký čas. Index S&P 500 by měl letos zaznamenat průměrný nebo mírně nadprůměrný výsledek.