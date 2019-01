Výsledky Applu dobrý, ale… Peking spěchá, aby uchlácholil Trumpa, což může poškodit i Česko

Pokud se Američané udobří s Číňany a jejich obchodní válka skončí, svět ještě zdaleka vyhráno nemá. Další na ráně bude Evropa, Českou republiku nevyjímaje. Největší hrozbu Babišově vládě stále ztělesňuje Trump.

Společnost Apple dokázala zatím ustát „čínskou ránu“. Ta ji zasáhla začátkem letošního roku, když výrobce iPhonů musel kvůli horšímu odbytu v Číně snížit výhled svých tržeb. Investory to vyděsilo natolik, že se akcie Applu propadly nejvíce za šest let. Značně nervózní začala být také minimálně část Trumpovy administrativy, zejména křídlo kolem ministra financí Stevena Mnuchina, které má blízko k Wall Streetu. Další burzovní propady takových symbolů, jako je Apple, si nepřál ani sám Trump, protože jej oslabují politicky a snižují jeho šanci na znovuzvolení v příštím roce.

Naštěstí pro Apple, Mnuchina, Wall Street i Trumpa se zatím žádná katastrofa nekoná. Včera pozdě večer středoevropského času zveřejnil Apple výsledky za čtvrtletí, které pokrývá důležitou vánoční sezónu. Plyne s nich, že se firmě navzdory poklesu tržeb za iPhony, z něhož viní zpomalení čínské ekonomiky, v dalších segmentech daří. Těmito segmenty jsou například služby nebo segment nositelné elektroniky, tedy „wearables“, který zahrnuje třeba Apple Watch. Pozitivní je zvláště nárůst tržeb v oblasti služeb. Ruku v ruce s jistým pohasínáním „drajvu“ iPhonu jsou právě služby – jako iTunes a Apple Music, App Store, iCloud či Apple Pay – tím, do čeho firma vkládá největší naděje ohledně potenciálu své další expanze. Investoři to kvitují. Takže akcie Applu včera po skončení řádného obchodování posílily v reakci na zveřejněné výsledky a na výhled, který potvrzuje stabilizaci firmy, o více než pět procent.

Během dnešního obchodování by se díky výsledkům Apple mělo v Evropě dařit zejména právě technologickým titulům. Burzy by však neměly podlehnout žádnému přílišnému optimismu. Není totiž opodstatněný. Uklidňující výsledky Applu totiž nesignalizují obrat v náladě na světových trzích, a už vůbec ne těch evropských. Důležitějším signálem bude to, jak dopadnou jednání ve věci obchodní války, která právě dnes budou pokračovat ve Washingtonu, kam přijíždí čínská delegace.

Právě vývoj akcií společnosti Apple snad nejlépe demonstruje, jak obchodní válka poškozuje obě znesvářené strany. Čínský spotřebitel si kvůli ní nemůže dovolit tolik iPhonů, což ve výsledku, kvůli propadu akcií Applu, ochuzuje spotřebitele amerického (alespoň tedy toho – a není málo takových –, který má část svého majetku, třeba skrze svůj penzijní fond, v akciích Applu). Jak čínská, tak americká strana tedy mají motivaci se domluvit. Mají na to ještě měsíc – tříměsíční příměří končí začátkem března.

V březnu také zasedá čínský parlament, přesněji tedy Všečínské shromáždění lidových zástupců. V rámci zasedání se bude hlasovat i o nové legislativě týkající se investic zahraničních firem v říši středu. Nová legislativa, například zapovídající nucený technologický transfer od zahraniční k čínské firmě, bude podle všeho schválena ve zrychleném řízení. Peking tedy evidentně vysílá signály, jimiž si Trumpa chce uchlácholit. Je možné, že se zaváže k dalšímu navýšení dovozu amerického zboží.

To nesignalizuje nic dobrého pro Evropu. I proto by tedy evropské burzy žádnému velkému optimismu podléhat neměly. Jestliže totiž Peking bude odebírat více amerického zboží, omezí svůj dovoz z Evropy. Zejména exportně orientované evropské ekonomiky, v čele s Německem, by pak trpěly. A Česká republika pochopitelně s nimi. Čínský trh zkrátka jiným trhem nahradit nelze.

Navíc se Trump zatím nevzdal myšlenky na zavedení cel proti německým automobilům nebo francouzským vínům. Je docela pravděpodobně, že pokud by zakopal válčenou sekyru na čínské frontě, vrhne se se vší vervou na Evropu. Kombinace omezení čínského dovozu z Evropy a dodatečná cla na klíčové evropské produkty ze strany USA představuje pro již tak zpomalující evropskou ekonomiku opravdu hořký koktejl. Netřeba připomínat, že zrovna České republice by se tohoto nedobrého pití dostalo plnými doušky. Stále platí, že zdaleka největší hrozbu Babišově vládě představuje Trump.

Lukáš Kovanda, Ph.D.