Fed dnes bude „trpělivý“ (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta bude na cestě k příštímu zvýšení úrokových sazeb „trpělivá“. Spotřebitelská důvěra v eurozóně zřejmě utrpí další šrámy, stále se však udrží nad historickým průměrem a přislíbí tak solidní růst ekonomiky eurozóny v Q1 19. Německá inflace se vzpamatuje z prosincového propadu. V regionu nás čeká pouze maďarská nezaměstnanost. Poslední příležitost vystoupit před začátkem mediální karantény by mohli využít čeští centrální bankéři.

Důvěra v ekonomiku eurozóny utrpí další šrámy

Dnes nás čeká zasedání americké centrální banky. Řada jejich představitelů, včetně prezidenta Jerome Powella, se v minulých týdnech vyjádřila ve smyslu, že si Fed může dovolit být s dalším zvyšováním úrokových sazeb „trpělivý“. V tomto smyslu se podle našeho názoru ponese i rétorika na dnešním zasedání. Fed ve své prognóze počítá s dvojím zvýšením sazeb v letošním roce a jedním v roce příštím. S očekáváním zvyšování sazeb v USA budeme trpěliví i my. Náš odhad jsme posunuli z března letošního roku až na červen.

Dat ohledně vývoje amerického HDP v Q4 18 se kvůli uzavření amerických úřadů dnes zřejmě nedočkáme.

Indikátor ekonomického sentimentu v oblasti eurozóny zřejmě v lednu ztratí dalšího 0,5 bodu a posune se na úrovně 106,8 bodu. To je však stále 0,6 směrodatné odchylky nad historickým průměrem. Takovýto výsledek by byl konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny v Q1 19 o 0,3 % q/q. Německá inflace se zřejmě oklepe z prosincového propadu a v lednu stoupne na 1,9 %. Růst by měly jak ceny potravin, tak i služeb. Kolem úrovně 1,9 % by se inflace měla držet i v následujících měsících.

Jednání britského parlamentu euru náladu nezkazilo

Britský parlament včera zamítl dodatek, který by umožnil hlasování o odložení brexitu a alternativní brexitové smlouvě, pokud by se tu současnou nepodařilo schválit do 26.2. Dolní komora parlamentu naopak podpořila požadavek, aby tzv. severoirskou pojistku nahradila nespecifikovaná „alternativní ujednání“. Mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska však na tuto zprávu reagoval tím, že nové vyjednávání o textu dohody není možné. Zároveň však vítá snahu VB vyhnout se odchodu bez dohody. Návrh, který odmítá variantu, že Británii opustí EU bez dohody, totiž v britském parlamentu prošel. Naopak možnost vypsat nové referendum byla zamítnuta. Společná evropská měna na výsledek hlasování nijak zásadně nereagovala a dnes ráno otevírá o 0,1 % výše (na 1,145 USD/EUR).

Regionální kalendář mnoho impulzů nenabídne

Regionální měny budou muset hledat impulzy na zahraničních trzích. Zveřejněna bude pouze prosincová maďarská míra nezaměstnanosti, která bude pravděpodobně stagnovat na úrovni 3,6 %. Jednu z posledních šancí na vystoupení mají i zástupci ČNB, kterým ve čtvrtek začíná mediální karanténa. Jinak je regionální kalendář prázdný.

Utahování měnové politiky v Maďarsku je za humny

Maďarská centrální banka včera ponechala úrokové sazby beze změny, tak jak se očekávalo. Vzhledem k sílícím inflačním tlakům však bude podle našeho očekávání muset v letošním roce začít měnové podmínky utahovat. V tomto smyslu se nedávno vyjádřil i viceguvernér Marton Nagy, který prohlásil, že utahování měnových podmínek může být za rohem. Prvním krokem bude podle našeho názoru opuštění nestandardní měnové politiky a omezení nabídky devizových swapů, jejichž objem v současné době činí 7,22 mld. USD. K těmto krokům by centrální banka mohla přistoupit již na svém březnovém zasedání, kdy bude mít k dispozici novou inflační prognózu. Dalším krokem by mohlo být zvýšení jednodenní depozitní sazby, která se nyní nachází v záporu (-0,15 bb).

Koruna se včera usadila v úzkém pásmu 25,74-25,78 CZK/EUR. Únorové zvýšení sazeb totiž není vůbec jisté, a tak se domácí měně na silnější úrovně nechce. Nová prognóza centrální banky bude podle nás ovlivněna nižšími cenami zahraničních průmyslových výrobců, slabší zahraniční poptávkou i geopolitickými riziky. Je tedy otázka, zda bankovní radu přesvědčí, že už přišel čas na další zvýšení sazeb anebo slovy Tomáše Holuba mohou sazby zůstat dvě až tři zasedání beze změny. Na silnější úrovně koruně nepomohl ani Vojtěch Benda, který v rozhovoru pro Roklen24 prohlásil, že prostor pro zvyšování sazeb v české ekonomice ještě je. „Jestli jsou to tři nebo dvě zvyšování, uvidíme podle toho, jak se bude vyvíjet ekonomika u nás a v zahraničí“, dodal. Na vyjádření však koruna nereagovala.

Mnoho legrace si včera neužily ani ostatní regionální měny. Polský zlotý oslabil o 0,1 % na 4,297 PLN/EUR, maďarský forint si naopak o 0,1 % polepšil (na 317,2 HUF/EUR).