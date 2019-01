Trump mě dal zabít, tvrdí Maduro. Chce jednat s opozicí, volby odmítl

Venezuelský prezident Nicholas Maduro uvedl, že jeho americký protějšek Donald Trump nařídil mafii a vládě v Kolumbii, aby ho zavraždili. Prohlásil také, že je připraven jednat s opozicí. Ústavní soud mezitím zakázal vycestovat předsedovi parlamentu Juanu Guaidóvi, který se prohlásil za prezidenta. Maduro v rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu RIA Novosti uvedl, že je připraven jednat s opozicí. "Jsem připraven usednout k jednacímu stolu s opozicí a jednat ve prospěch Venezuely, za mír a její budoucnost," citovala RIA Madura. Ten také uvedl, že má ozbrojené složky plně pod kontrolou. Tvrdí, že americký prezident Donald Trump, který za prezidenta uznal opozičního lídra Guaidóa, nařídil provedení atentátů na Madura. "Není pochyb o tom, že Trump vydal rozkaz mě zabít. Řekl kolumbijské vládě a kolumbijské mafii, aby mě zabili. Jestli se mi někdy něco stane, Donald Trump a kolumbijský prezident Ivan Duque budou za všechno zodpovědní," tvrdí Maduro. Sankce, které USA uvalily na venezuelskou státní ropnou společnost PDVSA, označil Maduro za nelegální. Pochválil ruského prezidenta Vladimira Putina, který mu vyjádřil podporu. "Putin nám pomáhá, jak jen to jde. A pomoc přijímáme s potěšením a vděčností," řekl Maduro. Rusové ale Venezuelu upozornili, že očekávají, že dodrží své závazky a pošle do konce března splátku dluhu ve výši přes 100 milionů dolarů. Maduro v rozhovoru pro ruská média ujistil, že země svým závazkům dostojí. Omezení pro předáka opozice Krátce poté, co americké sankce zasáhly i Madurovy účty, reagovala obdobnými kroky vůči šéfovi opozice i venezuelská vláda. Ústavní soud zakázal Juanu Guaidóvi vycestovat a nechal mu zmrazit účty. Coby předseda parlamentu má Guaidó imunitu vůči trestnímu stíhání. Tu mu může zrušit právě Ústavní soud. Generální prokurátor uvedl, že Guaidó je vyšetřován pro podezření z násilných činů, kterých se měl v posledním týdnu dopustit. "Nezlehčuju hrozbu stíhání, ale nyní jsme tady a dál děláme svoji práci," uvedl podle BBC opoziční předák v úterý večer místního času.

Volby bez protikandidátů, obcházení parlamentu

Opozice ovládla venezuelských parlament v posledních volbách v roce 2015. Starý parlament po volbách ale doplnil Nejvyšší soud o Madurovy spojence. Soud pak tři zrušil volbu tří opozičních zástupců, čímž Madurovy odpůrce připravil o supervětšinu v parlamentu, která by jim umožnila být větší protiváhou prezidentovi. Referendum o odvolání Madura v roce 2016 nechala vláda zrušit.

Nejvyšší soud v roce 2017 prohlásil parlament za rozpuštěný, po masivních protestech ale rozhodnutí zrušil. Maduro ovšem nechal svolat ústavodárné shromáždění, které pravomoci parlamentu de facto převzalo. Opozice volby bojkotovala, stejně tak komunální volby v prosinci 2017. V referendu, které nechal vyhlásit parlament, se drtivá většina vyjádřila proti svolání shromáždění.

Maduro v květnu 2018 obhájil prezidentský post. Z voleb ale vyloučil všechny opoziční předáky, za nimiž v předvolebních průzkumech beznadějně zaostával. Další mandát začal Madurovi 10. ledna, parlament odmítl uznat jeho volbu a dočasným prezidentem se tak prohlásil jeho předseda Guaidó.

Madurovo znovuzvolení neuznávají a za prezidenta považují Guaidóa Spojené státy, Kanada, Austrálie a většina amerických států vyjma Nikaragui, Bolívie, Salvadoru a Surinamu, které podporují Madura, a neutrálních Mexika, Uruguaye a Guyany.

Naopak za Madurem stojí Rusko, Turecko, Írán, Čína, Jihoafrická republika, KLDR, Sýrie, Kuba, Laos nebo Kambodža. Evropské země podporují parlament a požadují vyhlášení nových voleb do osmi dní, jinak podpoří také Guaidóa, který vyhlášení demokratických voleb přislíbil.

To ale Maduro ve středu ráno odmítl. "Měli by to ultimatum odvolat. Nikdo nemá právo klást ultimáta. Je to naprostá drzost," vzkázal Maduro s tím, že další prezidentské volby nebudou dřív než v roce 2025.