Brazílie chce prodat letos státní majetek nejméně za 20 mld. USD

Vláda brazilského prezidenta Jaira Bolsonara chce v letošním roce prodat majetek státních firem v hodnotě nejméně 20 miliard USD (451 miliard Kč). Bude mezi nimi i část majetku ropné firmy Petróleo Brasileiro (Petrobras) a bankovních domů Banco do Brasil a Caixa Economica Federal. Na investiční konferenci to řekl státní tajemník pro privatizaci Salim Mattar.



Petrobras a obě banky by podle Mattara také měly do čtyři let prodat většinu svých dceřiných společností. Caixa mimo jiné pojišťovací dceřinou společnost a Banco do Brasil až 16 dceřiných společností, včetně správce majetku BB DTVM. Petrobras by pak mohl prodat většinu ze svých 36 dceřiných společností.





Prodej dceřiných společností bude podle Mattara snažší než privatizace státních firem kontrolovaných ministerstvy, jako je společnost Infraero, která vlastní podíl v provozovateli letišť. Vláda chce privatizovat rovněž energetickou firmu Centrais Elétricas Brasileiras (Electrobras), a to prostřednictvím prodeje dalších akcií na trhu.Mattar odhadl, že hodnota všech státních firem se pohybuje v rozmezí 700 až 800 miliard realů (4,2 bilionu až 4,9 bilionu Kč ). Privatizace je spolu se snížením výdajů na důchody a sociální zabezpečení důležitou součástí plánu ministra hospodářství Paula Guedese na snížení veřejného dluhu, který nyní odpovídá 77 procentům hrubého domácího produktu HDP ) Brazílie, uvedla agentura Reuters.