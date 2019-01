Reuters: Volkswagen na duben plánuje IPO nákladní divize

Německá automobilová skupina Volkswagen plánuje na duben primární veřejnou nabídku (IPO) akcií své dceřiné firmy nákladních vozů Traton. Mohla by prodat akcie za pět až šest miliard eur (129 až 155 miliard Kč), uvedla včera s odvoláním na dva informované zdroje agentura Reuters. Plány vstupu na burzu ale zatím nebyly dokončené a budou záviset i na podmínkách na trhu, dodaly zdroje.



Nabídka by se podle zdrojů měla uskutečnit do Velikonoc, které letos připadají na 21. dubna. Pokud bude Volkswagen považovat podmínky na trhu za příznivé, zveřejní ve druhé polovině března takzvaný záměr vstupu na burzu (ITF), což je de facto oficiální tiskové oznámení nabídky. Vstup na burzu by se pak uskutečnil o čtyři týdny později.





Primární nabídka by mohla ohodnotit firmu Traton asi na 30 miliard eur . Společnost zahrnuje značky nákladních aut VW, Man a Scania a do loňského srpna se jmenovala Volkswagen Truck & Bus.Generální ředitel Tratonu Andreas Renschler se dnes k plánům na vstup na burzu nevyjádřil. Na setkání s analytiky však řekl, že společnost chce být nejziskovějším hráčem na automobilovém trhu. Volkswagen možný vstup Tratonu na burzu odmítl komentovat. akciemi Tratonu by se mělo obchodovat na burze ve Frankfurtu, případně také ve Švédsku, které je domovem značky Scania.