Ranní glosa: Pravděpodobnost divokého brexitu vzrostla

Pravděpodobnost divokého brexitu včera opět o něco vzrostla. Britská dolní sněmovna včera nakonec zamítla návrh, který by v případě krachu jednání premiérce Mayové zadal za úkol vyjednat odklad vystoupení Británie z EU. Mayová se tak bude muset vrátit zpátky do Bruselu k jednacímu stolu. A to nehledě na jasné ne, které řekli hlavní evropští státníci na adresu možných změn v dohodnuté smlouvě. Pokud Mayová v Bruselu neuspěje (nevyjedná nic nebo jen drobné symbolické ústupky), bude možná chuť britských poslanců odložit brexit vyšší. Včera ovšem pravděpodobnost odkladu klesla a libra se tak opět dostala pod tlak.Ne moc povzbudivou zprávou včera byly také výsledky amerického technologického gigantu Apple . Tomu poprvé za posledních deset let ve vánoční sezóně poklesly příjmy. Kromě jiného je jedním z hlavních problémů i slabá poptávka z Číny. Na tu ostatně poukázaly již velice slabé čínské dovozy z konce roku. A slabá Čína se částečně odráží i v mizerných výkonech německého průmyslu . Nejcitlivější vůči čínskému zpomalení v EU je ale podle našich analýz možná trochu překvapivě Irsko, kde má právě Apple svojí evropskou centrálu. Shodou okolností Irsko patří také k nejvíce ohroženým v Evropě v případě divokého brexitu . Pokud se tedy letos dostane na pozici hlavního ekonoma ECB irský guvernér Philip Lane (prozatímní favorit blízký Draghimu), těžko z něj ve světle irských rizik vyroste větší jestřáb.Dnes ovšem většinu pozornosti strhne americký Fed . Podle našeho názoru je již trh možná až příliš naladěn na holubičí notu. Pokud J. Powell neotevře otázku zmírnění odprodejů dluhopisů , mohou jít americké výnosy spíše lehce vzhůru. To by mohlo dolaru alespoň na čas vrátit chuť do života. A naopak pro středoevropské měny včetně koruny to krátkodobě nemusí být velká výhra.