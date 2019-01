Wall Street Closing Bell & výhled na 30. 1. 19

Během druhé obchodní seance zámořské akciové trhy přešlapovaly na místě a podle očekávání vyčkávaly na události druhé poloviny týdne. Menší volatilitu na akciové tituly tak přinesla pouze probíhající výsledková sezóna.

Americký ministr financí Mnuchin uvedl, že pokud Čína předloží dost ústupků prezidentu USA Donaldu Trumpovi, je zde šance, že Trumpova administrativa by mohla chtít zrušit všechna cla. Mnuchin se má s čínskými představiteli sejít ve středu a ve čtvrtek. Během zítřejšího obchodování poprvé letos zasedne americká centrální banka, od které se však mnoho nečeká, jelikož proběhne přes následné tiskové konference Jerome Powella. FED v lednu na úrokové sazby zatím nesáhne. O sedmi dodatcích k vládnímu brexitovému plánu dnes večer hlasují britští poslanci. Britští poslanci opět hlasují o odchodu Británie z Evropské unie. Před finálním hlasováním zatím poslanci zamítli návrh, který měl donutit vládu k odkladu brexitu, pokud by do 26. února neskončila patová situace. Naopak přijali návrh, který odmítá možnost, že Británie opustí EU bez dohody s Bruselem. Zájem investorů také směřuje k novým sankcím na venezuelskou ekonomiku, které vyhlásila včera v podvečer vláda USA. Konkrétně na státem kontrolovanou firmu PDVSA, která obchoduje s ropou a zemním plynem. Nové sankce by měly zamezit jakémukoli obchodu Američanů s firmou a jejímu příjmu z exportu v hodnotě sedmi miliard dolarů. Cena ropy WTI dnes posílila o 2 % k 53,20 USD za barel. Naopak zemní plyn se nadále drží pod hranicí 3 USD a to i navzdory mimořádně silným mrazům, které mají tento týden postihnout Spojené státy. Podle předpovědi může teplota klesnout až na minus 46 stupňů Celsia. Mrazy pod minus 18 stupňů potrápí 75 miliónů Američanů.

Po uzavření trhů dnes představí své hospodářské výsledky za 4Q 2018 společnost Apple.