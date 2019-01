USA hlásí rekordní mrazy: První oběti, uzavřené školy, zrušené lety

Spojené státy zasáhly nejhorší mrazy za posledních 25 let. Teploty budou ještě klesat, a to až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Odborníci varují, že počasí může být životu nebezpečné a radí lidem, aby nevycházeli ven. Extrémní počasí komplikuje dopravu. Zrušeny byly tisíce letů.

220 milionů lidí ve Spojených státech tento týden potrápí rekordní mrazy. Někde už se extrémní zima o slovo přihlásila, jinde se na nejhorší teprve připravují.

Podle meteorologů padnou v severních státech desítky teplotních rekordů. Rtuť teploměru klesne až ke 40 stupňům pod bod mrazu. Lékaři varují, že počasí může být velmi nebezpečné. Omrznutí hrozí během několika minut.

"Já bych nevycházel ven, pokud by to nebyla nouzová situace nebo něco neodkladného do práce. Vzhledem k tomu, že pocitová teplota bude přes 50 stupňů pod nulou, to nejlepší, co můžete udělat, je schovat se doma a čekat, až to odejde," uvedl doktor z kliniky Hennepin Healthcare.