Skolí Davidové Goliáše? Malé strany se kvůli eurovolbám spojují

S tím jak se blíží volby do Evropského parlamentu, roste napětí mezi českými politickými stranami. Zejména ty menší, takzvané proevropské, ladí taktiku, jak uspět v souboji s velkými stranami jako hnutí ANO nebo ODS.

Nejaktivnější je v tomto TOP 09 a její lídr Jiří Pospíšil. Snaží se přesvědčit ostatní strany, aby vytvořily společnou středopravicovou kandidátku.

Politici po celé Evropě se shodují, že letošní volby do europarlamentu jsou důležitější než kdy jindy. Unie je totiž ve složité situaci nejen kvůli brexitu. Není proto divu, že ani čeští politici nechtějí nic ponechat náhodě. Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil proto volá po sjednocení malých proevropských stran.

"Chceme vysvětlovat voličům, proč je pro nás důležité být členem EU - a to jak z ekonomických důvodů, kdy působíme na evropském vnitřním trhu, tak z důvodů politických," říká Pospíšil, který je sám europoslancem.

Starostové, Zelení a další více než desítka regionálních stran přitom už oznámila, že půjdou do voleb společně. Jestli se spojí i s "topkou", se ukáže v nejbližších dnech.

"Vzniká v tom roztříštěném spektru konečně společný projekt proevropských stran, které se chtějí tak trochu porvat - soutěžit - o evropského voliče," přizvukuje europoslanec STAN Stanislav Polčák.

Do konce února by mělo být jasné, jestli se k široké koalici středopravicových stran přidá i TOP 09. Následně se sestaví kandidátka a vybere její lídr. Tím by se podle odborníků mohl stát právě předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

"Potom ten Jiří Pospíšil bude obklopen osobnostmi, které jsou spíše lokálně a regionálně známé. Protože tamější voliči zase rádi podporují své kandidáty," vysvětluje politolog Jan Kubáček.

Sám Pospíšil prý ale na pozici lídra nelpí. Na blížící se volby se přitom už připravují i další strany. "My víme, o čem mluvíme. Protože největší vliv ČR je na Evropské radě, kde já sedím jako premiér a naše europoslankyně mají za sebou konkrétní výsledky," má jasno šéf ANO Andrej Babiš.

Středopravicovému uskupení proevropských stran budou podle odborníků konkurovat třeba Piráti, kteří budou cílit na stejné voliče.