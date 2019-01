Německá softwarová společnost se v posledních měsících otřásla v základech. Rozhodně nebyla ani trochu ušetřena prodejním tlakům, které dominovaly napříč burzami. Na přelomu roku, zdá se, našla dno a teď se cena snaží prolomit důležité rezistence. Z technického pohledu je toto typický obrázek možného obratu dlouhodobějšího trendu. Je ale třeba, aby cena nesklouzla zpět dolů pod klouzavé průměry, protože to by znamenalo další slabost. Pakliže se tak stane, od vstupu upouštíme. >> Podívejte se na detail akcie SAP (SAP) Do long obchodu budeme vstupovat po průrazu šrafované hladiny na ceně €94,00, stop-loss pokládáme těsně pod minimum posledního dne na cenu €89,70 a s profitem míříme na hodnotu €107,50, což zajistí dobrý poměr risku a zisku. Investiční newsletter Breakout trader nabízí každý týden pět tipů na světové akcie. Disclaimer: Článek je pouze informačního charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko.

Zaujaly vás akcie SAP? Akcie SAP (SAP) a stovky dalších titulů můžete obchodovat přes platformu LYNX na více než 100 burzách ve 30 zemích světa. Investovat do akcií s LYNX

The post Long signál na akcie SAP (SAP) appeared first on LYNX Czech Republic.