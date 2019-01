Summary: Verizon představy naplnil, na pozitivní reakci to ale nestačí

USA

Verizon Communications 4Q18

Největší mobilní operátor v USA prezentoval výsledky a výhled na rok 2019. V obou směrech se podařilo naplnit představy trhu, bohužel to však nestačilo na pozitivní reakci akcií. Tržby stagnovaly na 34,3 mld. USD (kons. 34,4 mld. USD), zatímco čistý zisk vyskočil o 30 % yoy na 1,12 USD (kons. 1,09 USD) zásluhou daňové reformy. Provozní metriky hlavní divize se také držely predikcí. Verizon získal 1,2 mil. nových tarifních klientů (postpaid net adds), průměrné tržby z jednoho klienta (ARPA) lehounce ubraly na 135,1 USD (tady byl konsensus malinko vyšší) a poměr ztracených klientů k jejich celkovému počtu (tzv. churn rate) se drží na úrovni 1,1 %.

Slovní komentář k plánům na rok 2019 sice neobsahuje tvrdá a jasně daná čísla, něco se z něho však vyčíst dá. Čistý zisk na akcii by se měl pohybovat na úrovni roku 2018, tedy kolem 4,74 USD, což souhlasí s konsensem. Předpokládaný růst tržeb mezi 1 až 3 % mírně předčil predikované +1 %. Výstavba sítí 5G si bude žádat navýšení kapitálových výdajů na 17 až 18 mld. USD, avšak s tím trh také počítal. K 5G je tu ještě jedna malá informace. Verizon momentálně spolupracuje se Samsungem na uvedení telefonu s 5G přijímačem v první polovině tohoto roku.

Akcie reagují na výsledky 3% poklesem.

Pfizer 4Q18

Přední světová farmaceutická společnost představila výsledky za poslední kvartál roku, kterými se jí podařilo do puntíku splnit konsensus. S výhledem na 2019 to už bylo horší, k tomu se ale dostaneme. Tržby za 4Q18 činily 14 mld. USD (+2 % yoy), přičemž trh predikoval alespoň 13,9 mld. USD. Tady však musíme ukázat prstem na silný dolar, jenž si z tržeb ukousl téměř 3 % a bez nějž by horní část výsledovky vypadala mnohem lépe. Hrubá marže se zvýšila jen o lehkých 60 bps yoy a usadila se na 78,2 %. Jednorázové položky ve formě nákladů na akvizice a na odstupné pro propuštěné zaměstnance nabraly v závěru roku značné rozměry. Avšak když se podíváme jen na pravidelné složky výsledovky, vidíme, že čistý zisk na akcii si polepšil o 7 % yoy na 0,64 USD při konsensu 0,63 USD.

Prodeje nejdůležitějších léků víceméně dodržely predikce. Vlajkové lodě Prevnar (pneumokoky), Lyrica (bolest) a Ibrance (karcinom prsu) vygenerovaly 1,5 mld. USD, 1,2 mld. USD, respektive 1,1 mld. USD. Nejedná se o nikterak úchvatný růst, avšak co trh chtěl, to i dostal. Celá divize léků na předpis (innovative health), pod niž tyto léčiva patří, utržila 8,8 mld. USDD (+2 % yoy). Divize léků bez předpisu (essential health), kde se řadí například i známá Viagra, ubrala na tržbách 7 % yoy na 5,1 mld. USD.

Problematicky se jeví výhled na rok 2019, jenž bude poznamenán ztrátou patentové ochrany na Lyricu. Dle odhadu managementu by měla společnost utržit 52 až 54 mld. USD. Střední hodnota 53 mld. USD by implikovala nulový růst a navíc dost podstatně zaostává za konsensem 54,3 mld. USD. Ještě hůř to vypadá na úrovni čistého zisku na akcii, pro nějž je plánován interval 2,82 až 2,92 USD. Při střední hodnotě 2,87 USD se akcionářům dostane 4% ročního poklesu, jenž kontrastuje s predikovaným růstem o 1 % na 3,04 USD.

Po nesmělém začátku se akcie Pfizer odrazily vzhůru a nyní nabírají 2 %.

EVROPA

SAP SE 4Q18

Německá technologická společnost má za sebou relativně úspěšný kvartál, který však nepříznivě poznamenala inflace v některých regionech. Tržby se vyšplhaly na 7,4 mld. EUR (+10 % yoy) při tržním konsensu postaveném na 7,3 mld. EUR. Na provozní marži bohužel dopadla změna účetních postupů zapříčiněná zmiňovaným hyperinflačním prostředím (např. ve Venezuele), a proto se mírně zúžila na 34,3 % (-40 bps yoy). Čistý zisk na akcii nakonec mírně podstřelil tržní predikce (1,51 EUR proti 1,55 EUR) a vykázal pokles o 15 % yoy.

Tradiční prodej licencí byl nejvíce zasažen zmiňovanou změnou účetních praktik. Po odečtení těchto změn se díváme na solidní 8% meziroční růst, což je daleko nad očekáváním. SAP se snaží v dynamickém cloudovém byznysu prorazit se svým produktem S/4HANA, jenž podnikatelům poskytuje komplexní paletu služeb. Tržby z cloudového segmentu vylétly o dalších 40 % yoy na 1,4 mld. EUR a naplnily tak náročné predikce trhu.

Management poskytl akcionářům obsáhlý pohled na budoucí směřování společnosti. V roce 2019 by měl cloud růst 33% až 39% ročním tempem (po odečtení měnových vlivů) a tržby z něj by se tak dostaly až mezi 6,7 až 7,0 mld. EUR. Tento rozsah je nad 6,6 mld. EUR, které predikuje trh. Management je trochu zklamaný ze spodní linie výsledovky a chce proto přistoupit k mírné restrukturalizaci, aby zvýšil profitabilitu. Provozní zisk by se měl zachytit v intervalu 7,7 až 8,0 mld. EUR (opět ex-FX), což by souhlasilo s konsensem 7,9 mld. EUR.

Úspory by se měly projevit i v roce 2020, pro nějž management plánuje celkové tržby 28,6 až 29,2 mld. EUR (kons. 28,9 mld. EUR) a provozní zisk 8,5 až 9,0 mld. EUR (kons. 8,9 mld. EUR). Dlouhodobý cíl pro rok 2023 se zdá trochu opatrný. Ztrojnásobení tržeb z cloudu oproti roku 2018 implikuje průměrný roční růst (CAGR) jen 25 % - kontrast proti 37 % plánovaným pro rok 2019. Celkové tržby si management slibuje minimálně na úrovni 35 mld. EUR, což pro změnu předznamenává průměrný roční růst (CAGR) cca 7 %. Opět se jedná o velice reálný cíl.

Akcie reagují na nejistý kvartál 2018 a opatrnější pohled do budoucna 2% poklesem.