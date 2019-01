Morgani: Zrealizujte lednové zisky a připravte se na další rodeo, které určitě přijde

Analytici americké banky Morgan Stanley radí klientům zrealizovat dosavadní lednové zotavení trhů a připravit se na další kolo akciového rodea. Lednová růstová rallye byla poměrně silná, ale ne dost na to, aby změnila celkový náhled Morganů na tržní vývoj nastavený už od konce loňska medvědím směrem. Index S&P 500 od začátku roku posílil už o cca 6%. Podle Morganů bude růstová rallye pouze krátkodobá vzhledem ke smíšeným signálům vysílaným výsledky firem za 4Q18, uzavírce vládních agentur a pouze omezeného vlivu centrální banky na další dění.Podle Morganů je setrvávání na nákupní býčí straně trhu stále více riskantní a proto radí zrealizovat zisky a vyčkat na další kolo zvýšené volatility, jež zcela určitě přijde.Morgani patří od začátku prosince mezi největší medvědy a volají po výsledkové recesy v tomto roce. Podle jejich mínění zatímní růst firemních výsledků za 4Q v řádu nižších dvouciferných čísel vypadá celkem zdravě, ale je tažen především nižší mírou zdanění a fundamentálně již výsledky naznačují rychlé zpomalování růstu.Podle Morganů jsou trhy často řízeny především změnami nálady a důvěry a v tomto ohledu se hromadí množství negativně laděných náznaků, které mohou celkovou náladu trhu dále zhoršovat.Na adresu očekávaného zmírnění tempa normalizace sazeb Fedu analytici uvádějí, že i přes snížení tempa půjde stále i nadále o utahování měnových podmínek a proto nebude vliv na akciové trhy nijak výrazný. Jestli opatrnější přístup Fedu zabere, to se může ukázat až v delším horizontu a není možné na to vůbec spoléhat.