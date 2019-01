Tvrdá kritika Slovenska. Tepali jej europoslanci kvůli agrodotacím

Vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka přiměla Evropský parlament, aby na východ Slovenska vyslal kontrolní misi, která se zabývala hospodaření se zemědělskými dotacemi. Právě na mafiánských praktikách okolo eurodotací zavražděný novinář pracoval, což se mu stalo osudným.

Slovenští zemědělci by měli lépe spolupracovat, vláda by s nimi měla více komunikovat a měla by začít pracovat na pozemkové reformě, i to doporučují poslanci Kontrolního výboru a Výboru pro občanské svobody Slovensku.

Europoslanci prošetřovali možné podvody s evropskými zemědělskými dotacemi. O nich psal novinář Ján Kuciak, kterého 21. února 2018 společně se snoubenkou Martinou Kušnírovou zavraždili nájemní vrazi v jejich domě. Kuciak sledoval prorůstání italskojazyčné mafie do slovenských vládních špiček.

Na Slovensku je velmi komplikovaný systém vlastnictví zemědělské půdy. Pětinu jí vlastní stát, 80 % půdy se pronajímá, vysvětluje list Euractiv.sk. Podle něj o dotace žádá 19 tisíc farmářů, z toho 17 tisíc jsou drobní zemědělci, ti ale obhospodařují jen 10 % půdy. Až tři čtvrtě plateb dostává 5 % největších příjemců.

V návrhu zprávy, kterou výbor zveřejnil, je proto doporučení slovenské vládě, že půdní reforma je urgentně potřeba. "Vláda by se měla zaměřit na reformu, aby byly vyjasněny situace, kdy si půdu vlastní více subjektů," stojí ve zprávě.