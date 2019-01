Goldman Sachs: Na těchto sedm akcií teď zapomeňte. Hlavně kvůli Číně

Nvidia. Broadcom. Micron Technology. Qualcomm. Qorvo. Skyworks Solutions. Wynn Resorts. Celosvětově známé a silné akciové tituly. Které ovšem analytici Goldman Sachs v nové zprávě klientům teď zavrhují. Důvodem je pro ně silný podíl v zahraničí generovaných tržeb, zejména ty z Číny.

V paměti investorů je bezesporu 17% jednodenní propad akcií Nvidia poté, co ta zhoršila výhled pro tržby za poslední čtvrtletí a krok podepsala „zhoršujícími se podmínkami v ekonomice, zejména pak v Číně“. Číně připsal slabší výsledky také strojírenský obr a firma, mnohdy označovaná šíří svého podnikání jako barometr světové ekonomiky, Catepillar. Akcie v rámci jediného dne odepisovaly v blízkosti 10 procent, tématem se stala cla zvolnění hospodářského růstu v Číně.

Sedmičce titulů z úvodu textu je společné jedno: nejméně nadpoloviční část jejich tržeb je ovlivněna Čínou. A v současném nastavení trhů a hospodářských vztahů právě na ně Goldman Sachs ukazuje. „Pro budoucí relativní výkonnost (akcií a skupin akcií) jsou vztahy mezi USA a Čínou klíčovým tématem, spolu s tématem silného dolaru,“ uvedl respektovaný stratég banky David Kostin.

Do zrcadla k výše uvedené sedmičce titulů Goldman Sachs jako svou aktuální investiční myšlenku staví ty firmy a jejich akcie, které generují plně či z velké většiny tržby ve Spojených státech. Mezi takovými tituly jmenuje Verizon, Charles Schwab, CVS nebo Intuit.

(Zdroj: Goldman Sachs, CNBC)







The 2019 Outlook from $GS' Investment Strategy Group shows how global growth may no longer be blazing, but it’s far from extinguished. Read more in their report, “American Preeminence in a Rattled World”: https://t.co/2jaQrtgap3 pic.twitter.com/i7y7R7jAwa