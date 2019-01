Britský parlament projedná více jak 10 návrhů úprav smlouvy o Brexitu

Byla podána více než desítka návrhů k projednání, avšak vzhledem k hluboké rozpolcenosti, která vládne uvnitř parlamentu, má naději na úspěch pouze hrstka z nich. Jedním z těch úspěšnějších by mohl být návrh, který by vylučoval možnost tvrdého Brexitu . V případě, že by do konce března, kdy má dojít k plánovanému odchodu Británie z EU, nebyla uzavřena žádná dohoda, došlo by k automatickému odložení termínu odchodu. Tento návrh se však nezamlouvá premiérce T. Mayové. Ta naopak podporuje návrh, který by nadále projednal nejkontroverznější bod dohody – Irskou pojistku. Pokud při dnešním hlasování budou schváleny nějaké úpravy současné verze smlouvy, není ani pak jasné, zda takto upravený návrh projde parlamentem. Premiérka navíc bude muset podstoupit další vyjednávání v Bruselu a přimět evropské zástupce, aby již schválenou dohodu akceptovali i s jejími úpravami. Unijní zástupci se však k jakýmkoliv úpravám staví zamítavě. Smlouvu, která již jednou byla schválena nejen jimi, ale i lídry členských států, již nechtějí znovu otvírat a měnit. Celá vyjednávání se tak ocitají v patové situaci, kdy dojednaná smlouva nemá šanci na schválení britským parlamentem a zároveň druhá strana odmítá jakékoliv změny, které by umožnily úspěšné odhlasování.