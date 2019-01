Bankrot PG&E ukazuje, že utility už nemusejí být tak bezpečné

Není to tak dávno, kdy byly utility v investičním světě považovány za nudné, bezpečné a umírněně ziskové investice. Akcie podniků, které svými příjmy závisely na měsíčních účtech za elektřinu, vyhledávali senioři a správci portfolií, kteří se tím chtěli zajistit proti kolísavosti na širším trhu. S deregulací amerického sektoru v 90. letech minulého století nastaly pro tyto podniky změny. Ze škatulky bezpečného útočiště je ovšem začaly vytahovat až globální oteplování a střešní solární panely. Teď přišla kauza PG&E Group a věcí se zase trochu změnily.

Jednomu z největších kalifornských dodavatelů elektrické energie krutě ublížily ničivé loňské a předloňské lesní požáry v Kalifornii, které si sežehly statisíce akrů kalifornské půdy a vyžádaly si přes stovku lidských obětí.

Firma je podle CNN spojována kromě jiného s požárem z loňského listopadu, který zpustošil město Paradise a zabil 86 lidí. Příčina tohoto požáru se stále vyšetřuje, spekulace se však soustřeďují na PG&E. Firma totiž oznámila, že měla v této oblasti v době vzniku požáru problémy ve své rozvodné síti.

Tržní hodnota PG&E (plným názvem Pacific Gas and Electric Company) se od listopadu snížila na pouhou třetinu, výkonná ředitelka Geisha Williamsová odstoupila a firemní dluhopisy se propadly do podřadné kategorie. Vývoj akcií za poslední rok ukazuje graf níže. Dnes firma podle očekávání požádala soud v Kalifornii o bankrotovou ochranu před věřiteli s tím, že svoje závazky odhaduje na více než 50 miliard dolarů.

PG&E dodává elektřinu a zemní plyn zhruba 16 milionům lidí na severu a ve střední části Kalifornie. Žádost o soudní ochranu před věřiteli podala v souladu s kapitolou 11 amerického federálního bankrotového zákona, což jí umožňuje pokračovat v provozu, zatímco vypracuje plán na vyplacení věřitelů a sanaci byznysu.

Investovat do utilit je rozhodně složitější, myslí si Jan Vrins z Navigant Consulting s poukazem na tempo, kterým se mění energetika jako sektor.

Utility musejí nejprve vymyslet, co si počnou s nárůstem obnovitelných zdrojů energií. Těm z nich, které mohutně investovaly do obrovitých jaderných a tepelných elektráren, teď zbyly na krku provozy, kterým se daří jenom horko těžko obstát v soutěži s levným zemním plynem a větrnými a solárními farmami.

Pokud se sázka nevydaří, může to skončit zkázou. Příkladem budiž Scana Corp., největší utilita státu Jižní Karolina. Devět let usilovala o rozšíření jaderné elektrárny. Předloni šlápla na brzdu, to už ale očekávané náklady přesahovaly 20 miliard dolarů. Akcie a propadly a utilitu letos převzala Dominion Energy.

Tradičnímu podnikatelskému modelu těchto podniků hrozí i další nebezpečí: Jejich vlastní zákazníci, kteří si vyrábějí vlastní elektřinu ze solárních panelů na střechách svých domů. Instalovaný výkon rezidentů v USA příští rok dosáhne odhadem 20 GW. Oproti roku 2015 by to byl více než trojnásobek. Toto číslo je o to úctyhodnější, podíváme-li se kapacitu běžného jaderného reaktoru. Ta činí přibližně 1 GW. Kromě toho se čím dál víc domech s elektřinou zachází hospodárněji, čemuž napomáhá koncept chytré domácnosti. Řadě utilit tak vysychá jejich tradiční zdroj růstu: větší dodávky elektřiny.

Dále tu jsou globální změny klimatu. Vinu na ně svalila již zmíněná PG&E. V mimořádně horkých létech se zvyšuje pravděpodobnost lesních požárů a také hurikány bývají ničivější. Horké léto ale znamená i častější zapojování klimatizací, což pomohlo ziskům firem jako Duke Energy Corp. nebo FirstEnergy Corp. Některé utility kvůli ničivějším hurikánům navíc zvýšily výdaje do přenosových sítí a do technologií na posílení rozvodných sítí. Návratnost těchto investic jim garantují regulátoři.

Utilitám mohou pomáhat i nízké ceny zemního plynu, které snižují náklady na pohonné hmoty. Tim Winter z Gabelli Utilities Fund odhaduje průměrný roční růst zisků v celém sektoru do roku 2021 na 5 % až 6 %. V minulosti obvykle vydělávaly 3 % – 4 %.

Nejbezpečnější investice do utilit jsou do těch, které mají pouze vlastní stožáry a dráty a žádné elektrárny, říká Michael Weinstein, analytik pro sektor utilit banky Credit Suisse Group. Změna podmínek v 90. letech minulého století v USA znamenala, že regulátoři v některých tamních státech udělali z výroby elektřiny a jejích dodávek zákazníkům samostatný byznys. Společnosti, které byly dlouhou dobu v postavení monopolu, teď musejí o příjmy bojovat. Mnoho z nich se přitom spálilo. Ty utility, které se drží toho, že provozují rozvodnou síť, ale i nadále těží z předvídatelných výnosů, podotýká Weinstein. Hodně investorů podle něj požaduje utilitu, která se soustředí na jediné odvětví nebo produkt. „Čím jednodušší, tím lepší,“ podotýká také.

Zdroje: BBG, ČTK, Patria.cz