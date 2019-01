Goldmani: 7 zapovězených kvůli Číně v čele s Nvidií. Zaměřte se na čistě domácí US tituly

Analytici americké banky Goldman Sachs představili seznam 7 "zapovězených" technologických firem, kterým by se měli investoři kvůli problémům v Číně raději vyhnout. Jedná se o společnosti Nvidia, Broadcom Qorvo , Skywork Solutions a Wynn Resorts. Důvodem je skutečnost, že jmenované společnosti generují více jak polovinu svých tržeb v Číně. Akcie Nvidie včera po výsledkovém a výhledovém zklamání pramenícím především z problémů v Číně propadly o 17%.Goldmani kromě výše vyjmenovaného sedmičlenného blacklistu vydali obecné varování vůči všem US společnostem generujícím velkou část svých tržeb v zahraničí s tím, že pro rozložení rizika by se měli investoři více zaměřit na čistě domácí US společnosti. Mezi ty vzorové generující 100% svých tržeb pouze v USA patří podle banky například Verizon, CVS , Charles Schwab nebo Inutit.