Nový produkt na trhu pojištění záruk. Klíčové momenty z uvedení zachytili studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Portfolio společnosti Euler Hermes se bude od ledna rozšiřovat o nový produkt. Klienti budou moci začít žádat o pojistné záruky, které představují synonymum pro úspěšné budování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery. Ke zdokumentování okamžiků z uvádění nové služby na trh si světový lídr v pojištění pohledávek přizval netradičního partnera. Studenty z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Budoucí filmaři ve svém krátkém videu mapovali vznik oficiálního marketingového spotu, který představuje klíčové možnosti nového produktu. Spot vznikal u příležitosti spouštění nové marketingové kampaně v České republice a na Slovensku. Bonding(Surety), neboli pojištění záruky je služba, která na trhu s pojišťovacími produkty dlouho chyběla. Klientům totiž přináší celou řadu výhod jako je například nízká administrativní zátěž, rychlé zpracování, vysoká bonita pojistné záruky, široké mezinárodní pokrytí, navýšení finanční kapacity a další, díky kterým mohou upevňovat letité obchodní vztahy a navazovat nová strategická partnerství.

Mladí studenti zase velmi často s povděkem kvitují možnost vyzkoušet si zajímavou práci pro skutečného klienta. Mají příležitost poznat na vlastní kůži, co spolupráce na profesionální zakázce vlastně obnáší. Získávají tak první zkušenosti i mimo univerzitní ateliéry, seznamují se s prací v terénu a vytváří si konkrétní představu o tom, jak bude jejich budoucí povolání po ukončení studií vypadat.

„V Euler Hermes jsme si velice dobře vědomi, že nezávisle na oboru studenti představují pro budoucnost byznysu obrovský potenciál. Proto neustále hledáme možnosti, jak je zapojit do firemních aktivit a přizvat je ke spolupráci na různých typech projektů. Snažíme se jim tak usnadnit vstup do profesního světa. A také o tom naše firemní strategie vlastně je. Dáváme příležitost mladým talentům z různých odvětví a takto propojujeme firemní podnikatelskou vizi s kreativitou mladých lidí, kteří jsou zapálení pro své budoucí povolání“, vysvětluje výběr netradičního filmového štábu Petr Vaněk, manažer pro digitální strategii společnosti Euler Hermes.

Miroslav Ingeduld

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má 18 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví a to především v oblasti risk managementu, kde 16 let zastával vedoucí pozici Risk Directora a měl na starosti zpracování finančních analýz a upisování rizika na pojištěné společnosti, od roku 2018 přijal nabídku na zavedení nového produktu „Pojištění záruky“ v regionu střední a východní Evropy na pozici CEE Bonding Director, Euler Hermes SA, organizační složka, člen skupiny Allianz.

Euler Hermes

Společnost Euler Hermes je světovým lídrem na trhu pojištění pohledávek. Poskytuje také pojištění záruk s rating AA od společnosti S&P. V rámci své on-line databáze má přístup k informacím o více než 60 milionech podnikatelských subjektů, které jsou průběžně aktualizovány. Společnost je členem skupiny Allianz. V České republice působí již 21 let.