12.h - Evropa trochu překvapivě roste, čeká se na druhé jednání o Brexitu a na Fed, eurodolar v klidu, ropa roste kvůli venezuelským sankcím, BCPP v plusu, O2 po výsledcích v klidu

Evropské akciové trhy dopoledne překonaly úvodní slabost a míří poněkud překvapivě lehce do plusů. Překvapivě především s ohledem na kupící se vážné negativní motivy v podobě další komplikace vztahů mezi USA a Čínou kvůli americké žalobě vůči čínské Huawei a kvůli kritice amerických sankcí vůči Venezuele a také kvůli převážně negativnímu vyznění včerejších a dnešních výsledkových zpráv v Evropě a v USA. Vysvětlení lehkého růstu lze najít v přípravách trhů na dnešní druhé hlasování britského parlamentu o podobě Brexitu a také na začátek zasedání měnového výboru Fedu k nastavení dolarových sazeb.Šance, že by "vylepšená" podoba původního vládního návrhu dohody o Brexitu prošla napodruhé parlamentem je poměrně vysoká na rozdíl od prvního hlasování.Od Fedu se pak očekává přechod na zdrženlivější mód směrem k dalšímu vývoji sazeb vzhledem ke všem rizikům a hrozbám. Zjednodušeně, trhy se těší na přestávku v utahování měnové politiky.Eurodolar dopoledne nejistý, koruna euru zastavila včerejší oslabování. Ropa dopoledne spíše s tendencí korigovat včerejší ztráty. Situace ve Venezuele se vyostřuje, USA uvalily sankce vůči tamní státní ropné společnosti, což bude mít, podle komentářů, vážné dopady na celý ropný trh v jeho globálním měřítku. BCPP dopoledne sleduje vývoj evropských trhů a z úvodního poklesu přechází do mírného růstu.Aktivní je především trojice ČEZ , KB a Moneta. Prvně jmenovaný příznivě reaguje na množící se pozitivní výhledy opírající se o předpoklady dalšího růstu cen energií v blízké i vzdálenější budoucnosti a snižující se riziko dostavby JE čistě ve vlastní režii. Akcie KB se dotahují na hranici 900 Kč a Moneta vyčkává na blížící se výsledky. O2 po "nemastných, neslaných" výsledcích za 4Q18 vcelku v klidu. Klíčové bude rozhodnutí o výši dividend a to přijde opětovně až spolu s oznámením auditovaných výsledků, jež by měly být k dispozici později v průběhu února.Nedaří se "Američanům" v podobě Avastu a CETV