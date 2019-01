O2 ČR - výsledky za 4Q18 nemastné, neslané - (Koupit, 12m cíl = 298 CZK)

V

ýsledky hospodaření jsou pro nás spíše mírným zklamáním, když s výjimkou ukazatele EBITDA všechny položky výsledovky zaostaly za našimi i konsensuálními odhady. Ač EBITDA byla ve Q4 18 meziročně vyšší o 4,1 %, jedná se o dopad nového účetního standardu IFRS15. Při vysokých investicích se daří O2 Czech Republic držet nízkou zadluženost a společnost je tak schopna financovat své investice z vygenerovaného cash flow. Návrh dividendy z loňského zisku chybí.

Hlavní trendy: (1) Konsolidované tržby dosáhly 9,83 mld. CZK, čímž oproti čtvrtému čtvrtletí 2017 prakticky stagnovaly. V rámci segmentů se nejrychlejší dynamikou pyšnily slovenské mobilní sítě, prostřednictvím kterých O2 CR utržilo 1,96 mld. CZK, tedy o 3,3 % více než ve Q4 17. I tak ale právě Slovensko bylo pro nás největším zklamáním, u kterého jsme očekávali téměř dvojnásobnou dynamiku, když hlavním důvodem byly slabší výnosy z prodeje hardwaru. Český mobil v souladu s očekáváním meziročně přidal 1,0 % a tržby činily 5,23 mld. CZK. Pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS se společnosti podařilo více jak vykompenzovat nárůstem výnosů z datových služeb, prodeje zařízení a finančních služeb. Tržby v segmentu pevných linek klesly ve Q4 18 o 5,2 %, což bylo více oproti našemu očekávání. Rostoucí zájem o O 2 TV i díky novému sportovnímu obsahu brzdí pokles výnosů z tradičních hlasových a datových služeb. (2) Celkové náklady bez zahrnutí odpisů klesly o 2,0 % a dosáhly 7,11 mld. CZK. Zde se nejvíce promítl pokles provizí zprostředkovatelům za získání nového zákazníka, které jsou nově kapitalizovány a zahrnuty v odpisech majetku, a nižší náklady na prodej fixních služeb. Na druhou stranu rostly personální náklady a výdaje související s marketingem a údržbou sítí a IT. (3) EBITDA vzrostla o 4,1 % na 2,82 mld. CZK, což je zásluhou nového účetního standardu IFRS15. Bez něj by činila pouze 2,61 mld. CZK, tedy by klesla o 3,7 %. EBITDA marže dosáhla 28,8 %, což znamená nárůst o 1,2 pb v porovnání se čtvrtým kvartálem 2017 (bez IFRS15 26,8 %). (4) Čistý zisk meziročně klesl o 16,4 % na 1,23 mld. CZK. Důvodem byly meziročně vyšší odpisy majetku o 19,5 % kvůli vyšším kapitálovým investicím. Kromě toho byla výše čistého zisku ovlivněna i odpisem provizí z důvodu aplikace nového účetního standardu a výpadkem zhruba 60 mil. CZK, které firma utržila za prodej společnosti Taxify ve Q4 17. (5) Investice společnosti ve čtvrtém kvartále přesáhly 1,0 mld. CZK, což v relaci k provozním výnosům činilo 10,3 %. Ty je společnost schopna financovat ze svého vygenerovaného provozního cash flow. Čistý dluh ke konci loňského roku dosáhl 8,0 mld. CZK a jeho poměr vůči EBITDA klesl na 0,72násobek oproti 0,84 ve Q3 18. Střednědobý cíl managementu je 1,5násobek.

Dividendová politika: Ve zveřejněné zprávě chybí návrh dividendy, podobně jako tomu bylo vloni. Management svůj návrh v loňském roce zveřejnil v polovině února. Stejně jako tržní konsensus očekáváme výplatu ve stejné výši jako vloni, tedy 21 CZK na akcii, složenou z řádné dividendy 17 CZK a podílu z emisního ážia 4 CZK.

Dopad na předpovědi: O2 Czech Republic je schopna kompenzovat propady v tradičních oblastech poskytováním nových služeb a zároveň efektivně řídí náklady. Výstavba a rozvoj vlastní sítě na Slovensku by měla dále zlepšit hospodářské výsledky zejména díky nižším platbám za národní roaming. Patrné by měly být i úspory v oblasti IT. Profitabilitě by měla stále více přispívat zakoupená vysílací práva na sportovní přenosy, kvalitnější zákaznická základna a rostoucí přenos dat. Loňský rok by měl být dle prohlášení managementu vrcholem investičního boomu, zatímco letošní rok bude záviset na tom, zda ČTÚ spustí aukci frekvencí, s čímž v našem modelu počítáme.Zatímco vloni investice vůči provozním výnosům dosáhly 11,7 %, letos je čekáme jen mírně pod 10 % odhadovaných tržeb. To by nemělo bránit udržet stabilní dividendovou politiku.

Dopad na cenu akcií a doporučení: Dnešní výsledky hospodaření hodnotíme spíše jako zklamání a akcie během dnešního dopoledne mírně klesají. Společnost nenabízí žádný razantní růstový příběh, ale zajímavý je dle nás za současných cen dividendový výnos 8,7 %, proto doporučujeme nadále akcie O2 Czech Republic nakupovat.

Rizika: Za největší riziko považujeme přísnější regulaci. Dalším je i výrazné posílení české koruny vůči euru, které by se promítlo na nižších tržbách ze slovenského mobilního segmentu vyjádřených v českých korunách. Příchod čtvrtého operátora by mohl tlačit na marže společnosti.

Očekávané události: Předpokládáme, že by management v následujících týdnech mohl oznámit návrh dividendy z loňského zisku. Hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku by mohly být prezentovány na konci dubna. Valná hromada akcionářů by se mohla uskutečnit v květnu či červnu.