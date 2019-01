Počasí: Silný vítr v Evropě, v pátek dorazí vichřice do Česka

Po krátkém oteplení nás čekají opět mrazy, které budou doprovázeny dešťovými přeháňkami, ale i silným větrem, který by podle meteorologů mohl v pátek dosáhnout až 90 km/h v nížinách, na horách by pak mohl přerůst v orkán. Počasí bude ovlivněno především tlakovou níží Oskar, která se do Česka přižene ze západu.

Francie, Velká Británie a státy Beneluxu se připravují na tlakovou níži Oskar, která by měla v zemích udeřit v úterý a ve středu, bude doprovázena sněhovými srážkami a silným větrem, který by mohl na pobřeží dosáhnout až 140 km/h, a poté se bude posouvat do vnitrozemí, uvedlo Severe Weather.

Severní část Španělska a západ Francie se musí připravit i na vysoké vlny v rozmezí 6 – 9 m. Dále hrozí nebezpečí pádu stromů a létajících předmětů. Problémy budou mít kvůli sněhu také řidiči na silnicích a je důležité před cestou zkontrolovat aktuální situaci.

Před sněhem varuje obyvatele i Velká Británie. Meteorologové předpovídají chaos, který by mohl kvůli sněhové bouři nastat nejen na silnicích, ale i na chodnících a cyklistických stezkách. Ve středu by mohlo počasí ochromit i autobusovou nebo vlakovou dopravu. Některé vesnice mohou být i odříznuty od světa, jelikož silnice budou neprůjezdné.

Tlaková níže Oskar však ovlivní i počasí v České republice. "U nás bude foukat silný vítr, především v pátek. Na horách může dosáhnout i rychlosti orkánu. Očekávat můžeme také dešťové srážky," řekla pro TN.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Výstraha před silným větrem platí především pro pátek, kdy by mohl vítr v nížinách dosáhnout až 90 km/h, na horách pak mohou lidé očekávat vichřici až orkán. Teploty mohou klesnout na některých místech i na - 12 °C. Od neděle by se poté mohlo počasí začít zlepšovat a vítr ustávat. Nejvyšší denní teploty budou až 4 °C.