Jaké trendy v oblasti firemního vzdělávání přinese rok 2019?

Firemní vzdělávání a příležitosti k rozvoji zaměstnanců jsou v současné době čím dál vyhledávanějším benefitem. Firmy mohou kvalitní nabídku firemních kurzů využít jako konkurenční výhodu a lákadlo pro nové talenty. V roce 2019 bude v oblasti vzdělávání zaměstnanců trendem zejména zaměření na měkké dovednosti, zapojení digitálních platforem a také gamifikace, tedy využívání principů hry.

Výhodami, jež firmám plynou z kvalitních vzdělávacích a školicích programů pro zaměstnance, se zabývala již řada studií. Prokázán tak byl pozitivní vliv vzdělávání zaměstnanců na jejich fluktuaci, spokojenost i výkon. Pro mladé lidi z generace mileniálů, kteří budou během pár let tvořit většinu pracující populace, se z možnosti profesního rozvoje, získávání nových dovedností a dalšího vzdělávání v současnosti stal důležitý a vyhledávaný benefit – dle konzultační agentury Gallup se při hledání práce o tuto oblast zajímá celých 87 % mileniálů. „Doba, kdy se lidé kvůli zaměstnání či kariérnímu postupu vzdělávali samostudiem nebo si soukromě platili různé kurzy, je zdá se pryč. Nyní lidé očekávají, že se o jejich kontinuální profesní rozvoj postará zaměstnavatel. Firmy tak mohou ze svého programu pro vzdělávání zaměstnanců učinit významnou konkurenční výhodu a lákadlo pro nové talenty,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Aby ovšem vzdělávací program pro zaměstnance plnil svůj účel, je dobré neustále sledovat novinky v této oblasti. Jaké trendy přinese do firemního vzdělávání rok 2019?

Komunikace a měkké dovednosti

Odborníci na firemní vzdělávání se shodují na tom, že v následujícím roce i v dalších letech bude jednu z klíčových rolí ve vzdělávání zaměstnanců hrát rozvoj měkkých dovedností. Ostatně již v roce 2016 označilo ve studii agentury Deloitte měkké dovednosti za „kritickou prioritu“ 90 % respondentů z řad manažerů a HR specialistů. „Potřeba vzdělávat a rozvíjet zaměstnance v oblasti měkkých dovedností navíc bude sílit společně s tím, jak v pracující populaci poroste podíl lidí z generace Z, tedy takzvané internetové generace, která je obecně známá nižší kvalitou komunikačních a měkkých dovedností,“ dodává Jiří Jemelka.

Školení hrou

Dalším výrazným trendem nastupujícího roku bude takzvaná gamifikace firemního vzdělávání. Za podivným slovem se přitom neskrývá nic jiného než využívání herních prvků, a to nejen třeba při méně formálních workshopech, ale v celém vzdělávacím programu. Firmy si totiž dobře uvědomují, že se dnešní zaměstnanci sice vzdělávat chtějí, ale nekonečné přednášky a prezentace bez špetky interaktivity by je mohly brzy odradit. Škála využitelných metod je velmi široká a „pohernění“ firemního vzdělávání tak nemusí nutně zahrnovat jen e-learningové programy předělané do hávu počítačové hry. „Lidé jsou ve své podstatě soutěživí tvorové, a tak je mohou dobře namotivovat třeba i jen jednoduché herní prvky, jako například různé odznaky za dosažené úspěchy, žebříčky a tabulky bodování. Pro rozvoj zmiňovaných měkkých a komunikačních dovedností pak bude trendem hlavně role-playing,“ říká Jiří Jemelka.

Personalizujte a využijte výhody mobilních řešení

Tak jako v mnoha oblastech, i ve vzdělávání zaměstnanců bude v nadcházejícím roce trendem přizpůsobení na míru potřeb konkrétního člověka. Lidé jsou totiž zejména s ohledem na vliv digitálního prostředí již uvyklí na personalizaci a vzdělávacím programům vytvářeným pro masy a zaměřujícím se především na obsah tak pomalu odzvonilo. Prim budou rovněž hrát digitální a mobilní technologie, díky nimž se zaměstnanec může vzdělávat podle vlastních časových a místních preferencí.