Faktory, které v různé míře mohou ovlivnit vývoj cen drahých kovů, nejen letos

Letošní rok bude opět nabitý událostmi, které v určité míře budou ovlivňovat cestu jakou se drahé kovy vydají. O některých víme, můžeme se na ně zčásti připravit, jiné předpovídat nelze a právě tyto nenadálé situace tzv. černé labutě mohou mít dalekosáhlé důsledky.

Co vše nám přinese letošní rok je zatím ve hvězdách, na to si budeme muset ještě delší dobu počkat, ale pojďme se alespoň trošku podívat, co se asi v letošním roce stane, co by mohlo nastat a co nás bude v letošním roce provázet. Tyto události, vývoj atd., to vše se opět v určité míře bude promítat do cen našich drahých kovů. A právě v takových rizikových dobách jsou kovy brány jako to pravé místo, přístav bezpečí a uchovatel hodnoty. Podívejte se na dnešní svět, který je plný problémů a ty bohužel neustále přibývají.

Zlato, již samotné slovo vyzařuje něco jedinečného a fascinujícího, co na této planetě můžeme nalézt. Zlato je kovem, který fascinoval člověka a celé civilizace od nepaměti a tato jeho funkce přetrvala i do dnešních dní. Historie zlata je dlouhá tisíce let, zlato zde bylo dříve než první lidé a první civilizace, které tento kov mohl uchvátit a který začali využívat. Můžeme říci, že zlato putuje spolu s lidskou civilizací od jejího počátku až do dnešních dní a vše nasvědčuje tomu, že bude součástí lidské civilizace i v budoucnosti. Tento drahý a vzácný kov s sebou přinášel dobré i zlé, byl zdrojem blahobytu, prosperity, moci, bohatství, ale také naopak přinesl pohromy a zkázu ve formě válek, dobývání, drancování a utrpení celých národů. Dá se říci, že zlato má svou stinnou a temnou stranu, která přetrvává.

Dnešní funkce zlata je především uchovatel hodnoty, jakési bezpečné úložiště bohatství a majetku, proti negativním dopadům dnešní doby, dnešního ekonomického systému a světa. Žlutý kov je dnes chápán jako určitý "přístav bezpečí", místo, které uchovává hodnotu a ochraňuje v dobách nejistých. Od konce zlatého standardu v 70. letech 20. století se dostalo zlato na druhou kolej a nastoupila éra "papírů", éra neuváženého a nekonečného tištění peněz, které dnes již můžeme označit za obrovský oceán papírů. A trend neustále pokračuje i navzdory rizikům, které toto tištění přináší. Zlato již není schopno držet krok s papírovou "armádou" a proto se stává stále více a více vzácným a vyhledávaným aktivem. Ano, mohlo by se přizpůsobit k hodnotě peněz, což by vedlo k enormnímu nárůstu ceny, aby byla hodnota peněz pokryta. Tištění s sebou přináší ruku v ruce riziko inflace, zadlužování, podkopávání finančního systému atd. Proto v dnešní ekonomické situaci a vývoji na finančních trzích, je velmi obtížné najít takové aktivum, do kterého je možné investovat a které přináší nejen určité zhodnocení, ale v první řadě ochranu bohatství a majetku. Aktivum, které je uchovatelem hodnoty.

Stále více a více lidí si tato rizika dnešního světa uvědomuje a hledá právě takové východisko a místo, kde své bohatství uchrání. Poptávka je patrná ve všech směrech, od drobných investorů až po celé státy. Trend se mění a je známo, že kdo má zlato, ten určuje pravidla, a to si dnešní velmoci a nejen velmoci uvědomují.

Malý výčet faktorů, které potvrzují problémy globálního světa a které v různé míře mohou ovlivnit směřování cen drahých kovů:

Svět se vyznačuje neustálým zadlužováním, tištěním ničím nekrytých "papírků", jednoduše řečeno světový oceán "papírků" se neustále rozšiřuje. Podívejme se v následující tabulce na výčet několika zemí a jejich podíl veřejného dluhu na celkovém HDP. Vidíme, že mezi nejvíce zadlužené země patří např. jih EU a rovněž také přední světové ekonomiky, jako je např. USA a Japonsko.

Zadlužování USA neustále narůstá a vidina konce je v nedohlednu, tedy lépe řečeno neexistuje. USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960 a je velmi nepravděpodobné, že se tento trend nějak změní i za vlády Donalda Trumpa. Od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil zlatý standard, rostl dluh v průměru o 9 % ročně. Za vlády Baracka Obamy došlo k jeho zdvojnásobení. Spojeným státům trvalo celých 232 let (od jeho vzniku v roce 1776 do roku 2008), než dluh narostl z nuly na 10 bilionů dolarů. Poté, co se vlády ujal Obama, stačilo pouhých 8 let na to, aby se dluh vyšplhal na téměř 20 bilionů. Tento trend je alarmující. Ani nový prezident nebude jiný a již tak enormní zadlužení bude zvyšovat. Je to zcela jasné - pro splnění svých předvolebních slibů potřebuje peníze. Není vůbec pravděpodobné, že by došlo k zastavení nebo dokonce ke snižování zadlužení. Pokud takový trend setrvá, mohl by být „oficiální“ dluh do roku 2021 nejméně 28 bilionů dolarů. Podle nejnovějších zpráv dluh USA stále roste a deficit za fiskální rok 2018 dosáhl 779 miliard dolarů. Podle informací se jedná o pátý nejvyšší deficit v historii, větší byly ještě v letech 2009 – 2012. Vidíme tedy, že Trumpová administrativa nehodlá vůbec šetřit a vesele se zadlužuje. Podle odhadů by deficit za fiskální rok 2019 mohl být dokonce ještě větší a to přes 800 miliard, jiné zdroje uvádějí a predikují až 1 bilion USD.



Pro představu daný deficit roku 2018 (779 miliard USD) by pokryl výdaje státního rozpočtu ČR na cca 12 let. Nebo také za deficit 779 miliard USD při současných cenách zlata by mohly mít USA cca 602 195 423 uncí zlata, což je cca 18.730 tun. Roční světová produkce zlata je cca 3.000 – 3.500 tun. Tedy 18.730 tun by představovalo pokud bychom vzali v úvahu roční produkci 3.000 tun/rok přes 6 ročních světových produkcí zlata za dnešní ceny.



Jen na splátku úroků z amerického dluhu šlo ve fiskálním roce 2018 cca 523 miliard dolarů, což představuje cca 10 % z rozpočtu USA. Za tuto sumu by USA nakoupily cca 12.590 tun zlata, v rezervách mají cca 8.133 tun tohoto kovu.



Na následujících obrázcích vidíme vývoj amerického veřejného dluhu za posledních 10 a 50 let. Je patrné, že počátek nezastavitelného růstu začíná v 70. letech 20. Století. Nicméně reálná data mohou být ještě mnohonásobně horší.

Nepředvídatelná politika prezidenta USA Donalda Trumpa.



Trumpovo kritizování FEDu za zvyšování sazeb.



Listopadové volby v USA překreslili politickou mapu a sněmovnu reprezentantů ovládli opoziční demokraté, kteří budou nyní ztrpčovat vládnutí Donalda Trumpa až do konce jeho funkčního období.



Globální dluh dosáhl historických hodnot a za rok 2018 se dostal k úrovni cca 247 bilionů dolarů, což představuje cca 325 % světového HDP. Roste vesele dále.



Enormní zadluženost státu EU – Eurozóny.



Zadluženost Číny je velmi znepokojivá. Odhady čínského dluhu jsou kolem 350 %.



Dochází ke zpomalování tempa růstu světové ekonomiky, ta by měla letos růst kolem cca 2,9 %. Podle OECD a MMF se očekává zpomalování růstu v největších ekonomikách světa v USA a v Číně. Rovněž zpomaluje růst v Eurozóně atd.



S napětím se čeká jak letos v březnu dopadne odchod Velké Británie z EU, jaký to bude mít dopad na celosvětovou ekonomiku.



Inflace, základní faktor, který bude podporovat růst cen drahých kovů a v ruku v ruce s rostoucími úrokovými sazbami vytváří danou ornou půdu. Hledání „zdravé“ míry inflace, z expanzivní měnové politiky se nyní stává restriktivní, ale zvyšující se úrokové sazby zdražují obhospodařování a splácení dluhu, což opět může vést k obrovským problémům a nemožnosti dluhy splácet.



EU čekají v květnu volby do Evropského parlamentu. Jak se změní obsazení, posílí euroskeptické strany, kritici Bruselu atd., jak se to projeví na cenách kovů?



Napětí mezi USA a Čínou v oblasti cel stále trvá a hrozí vypuknutí obchodní války, která by značně ovlivnila globální ekonomiku. Již nyní mají tyto dvě globální velmoci mezi sebou uvaleny cla na desítky miliard dolarů.



Bývalá nejbohatší země Jižní Ameriky – Venezuela se utápí v hyperinflaci, chaosu a zlepšení situace je zatím v nedohlednu.



Další velkou oblastí, která může mít vliv na vývoj cen drahých kovů je geopolitika. Zde je obrovské riziko po celém světě. Rozšiřování čínského vlivu, nevyřešená situace se Severní Koreou, uvalení cel na Írán, napětí mezi západem a Ruskem, Blízký východ, migrační riziko, atd. atd.



Rovněž nesmíme zapomenout na tradičně silnou poptávku po drahých kovech ze strany asijských národů, růst rezerv světových centrálních bank a rovněž kovy stále představují bezpečné úložiště v dobách nejistých a to bude přetrvávat napořád.



A dalších x faktorů, které mohou ovlivňovat vývoj cen.