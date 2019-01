Ranní glosa: Napětí na trhu práce nepolevuje

Na první tvrdá data z české ekonomiky za letošní rok si budeme, stejně jako centrální banka, muset ještě nějaký čas počkat, nicméně už nyní je zřejmé, že se jen těžko může tuzemské hospodářství vyhnout dalšímu zpomalení. Už druhá polovina loňského roku byla ve znamení ztráty tempa a nejnovější měkké indikátory nálad či důvěry zatím nenaznačují, že by se tento trend měl brzy obrátit. A nenaznačuje to ani vývoj u našich hlavních obchodních partnerů, kteří své výhledy na letošní rok opět přepisují směrem dolů. Nálada se sice celkově zhoršuje, nicméně na využití kapacit v průmyslu neklesá a problém nedostatku zaměstnanců jako hlavní bariéry pro další růst přetrvává. Stále platí, že jak v průmyslu , tak ve stavebnictví, jsou hlavní překážkou pro další expanzi právě chybějící zaměstnanci. K určitému zatím drobnému posunu však už dochází. Zatímco na podzim to byl problém zhruba třetiny průmyslových firem, na začátku roku to trápí 28 % z nich. Tedy alespoň podle průzkumu statistického úřadu. Ve stavebnictví dokonce je to problém dokonce pro 35 % podniků. Pro čtvrtinu firem zůstává problémem nedostatečná poptávka, což je druhý nejlepší výsledek za posledních deset let.Zdá se tedy, že ačkoliv firmy pociťují nejistotu a nejsou už tak optimistické ohledně dalšího růstu produkce, prozatím nepočítají příliš s tím, že by jejich výroba musela a priori klesat. A neklesá proto ani napětí na trhu práce charakterizované nárůstem volných pracovních míst na jedné straně a nízkou nezaměstnaností na straně druhé. Počty nezaměstnaných sice na přelomu roku mírně vzrostly, avšak šlo opět jen o efekt konce úvazků na dobu určitou, který začne v dalších měsících opět rychle odeznívat. Zpomalení ekonomiky by se však mohlo projevit na pomalejším tempu tvorby nových pracovních míst , kterých je vzhledem na velikost pracovního trhu nejvíc v EU. Nakonec právě volná pracovní místa jsou docela spolehlivým ukazatelem stavu české ekonomiky . Rychle vznikají v éře boomu a bleskově mizí v recesi. A jak z nejnovějších statistik plyne, ubývat rozhodně ještě nezačaly. A vlastně se ani příliš nezměnila jejich struktura, a tak v top pětce jsou stále na prvních příčkách kvalifikovaní i pomocní dělníci a řemeslníci, které vlastně není už ani kde brát. Vzhledem k tomu, jak firmy stále hledají se zdá, že pesimismu stále ještě nepodlehly. Překvapit mohou už v pátek, kdy vyjde lednový PMI, který například odkryje, jak na tom jsou na začátku roku tuzemské podniky se zakázkami.