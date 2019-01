Británie v případě tvrdého Brexitu neprodleně ukončí režim volného pohybu osob

Lisabonskou smlouvou

Podle agenturních zpráv britské ministerstvo vnitra vypracovalo a zveřejnilo plán, který počítá s tím, že pokud dojde na tzv. tvrdý Brexit , tak by ostrovní království neprodleně ukončilo režim a pravidla volného pohybu osob se země EU a EHP a Švýcarska. Ukončení režimu bude předcházet přechodné období, ve kterém budu cesty za rodinnými příslušníky, za studiem a nebo prací možné ve stávajícím režimu. Pro pobyty delší jak 3 měsíce budou muset dotčení žádat o povolení k pobytu.Pokud k tvrdému brexitu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly. Proto by se dovoz zboží a osob výrazně zdržel.