O2 ČR ve 4Q18 se slabšími tržbami a rychlejším růstem nákladů - tržní reakce by mohla být mírně negativní

O2 ČR dnes ráno zveřejnila výsledky, které byly hlavně na úrovni tržeb mírným zklamáním. Tržby klesly meziročně o 0,3% a byly tak o 1,3% horší než čekal trh. Hlavním důvodem poklesu byly nadále hlasové služby z pevných linek a tentokrát i například slabší tržby v ICT. Pod očekáváním byl hlavně vývoj na Slovensku, kde růst tržeb po dvou kvartálech silného růstu zpomalil na 3,3%. Zatímco zákaznická báze stále roste, zpomalil pravděpodobně prodej hardware. Tržby z pevných linek (-5% r/r) a mobilních služeb (+1% r/r) byly take mírně pod naším odhadem, počet zákazníků ale pokračoval v růstu. Především přírůstek 27 tis. Zákazníků u placené televize byl nad očekávání.



EBITDA meziročně vzrostla o 4% na 2,82 mmld. Kč, což ale bylo jen díky přechodu na účetní standardy IFRS 15 (to ‘přidalo’ 8%). Bez vlivu IFRS 15 by EBITDA klesla o 4%, když tržby mírně klesaly a fixní náklady rostly o 1,9% (mírně rychleji, než jsme čekali). Čistý zisk meziročně klesnul o 16% na 1,23 mld. Kč kvůli nárůstu odpisů z titulu vysokých investic do TV práv a do nových IT systémů. Zisk byl asi 4% pod očekáváním trhu kvůli vyšším odpisům a rostoucí efektivní sazbě daně. Firma ale měla solidní cash flow a její zadlužení se proti 3Q18 mírně snížilo z 0,8x čistý dluh/EBITDA na 0,7x čistý dluh/EBITDA.

Celkově O2 ČR po očištění o IFRS 15 oznámila relativně slabá čísla od tržeb po čistý zisk. Tržby na Slovensku i z mobilních dat zpomalily, pozitivní je ale pokračující růst počtu zákazníků a rostoucí tržby z pevného internetu a TV (+2,2%). Provozní náklady rostly o něco rychleji, než jsme čekali. Reakci si tak dovedeme představit mírně negativní. S výhledem do letošního roku ale očekáváme díky rostoucímu počtu zákazníků oživení tržeb, firma by měla realizovat úspory v IT a snížit platby za národní roaming na Slovensku. Loňskou dividendu ve výši 21 Kč/akcii tak vidíme udržitelnou.



Petr Bártek