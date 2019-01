Jednání o brexitu může vyústit v prodloužení termínu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes to nebude o makroekonomických datech. Kalendáře jsou totiž téměř prázdné. Čeká nás hlavně další dějství brexitového eposu. Předložený plán B schválen nebude, ale chystá se řada poslaneckých dodatků, které by mohly nastavit nový směr. Večerní jednání by se například mohlo stát prvním krokem k prodloužení termínu brexitu.

Britský parlament dohodu nepodpoří, klíčový bude dodatek

Oproti thrilleru brexitu ostatní novinky blednou. Dnes se bude projednávat plán B premiérky Mayové, který nápadně připomíná původní návrh. Je v něm navíc jen nejasný příslib obnovení jednání o irské pojistce s představiteli EU27. Mezi evropskými lídry ale nové kolo jednání neprobouzí nadšení. Navíc není času nazbyt, vyjednání předchozí verze zabralo rok a půl a do data brexitu zbývají dva měsíce. Klíčová bude diskuse o dodatcích, kterými by se vláda musela řídit. Chystá se několik návrhů, mezi nimi má největší podporu tzv. Cooper/Boles, který by umožnil hlasovat o oddálení data brexitu pokud by dohoda nebyla schválena do konce února. Další návrhy se zabývají podobou irské pojistky (která by v představě některých konzervativců měla být jen dočasná), nebo směřují k rozšíření prostoru na diskusi a hlasování o možných variantách vystoupení z EU. Současná pravidla totiž omezují čas jednání na 90 minut a schválení nanejvýš jednoho dodatku. Očekáváme, že předseda parlamentu Bercow vybere k diskusi a hlasování právě dodatek o oddálení data, který bude následně schválen.

Euro zpět nad 1,140 USD/EUR

Růst peněžní zásoby v prosinci v eurozóně mírně zrychlil. Oproti dřívějším údajům kolem pěti procent je to nízké číslo, které je způsobeno postupným ukončováním programu nákupu aktiv ECB. Také dynamika úvěrů soukromému sektoru lehce posílila. Skrývá však odlišné příběhy, kdy Francie (8 %) či Německo (5,3 %) silně rostou, zatímco Itálie, Nizozemsko, či Španělsko klesají.

Kurz eura zatím mírně posiloval a vrátil se zpět nad 1,140 USD/EUR. Spíše než data o peněžní zásobě tomu dopomohlo zúžení úrokového diferenciálu mezi výnosy dolarových a eurových vládních dluhopisů. To bylo důsledkem velkého zájmu v aukci 2letých amerických dluhopisů a také vystoupení prezidenta ECB Draghiho, které zase vedlo k růstu výnosů Bundů.

Koruna ztrácí, smazala své letošní zisky

Kurz koruny včera celý den postupně oslaboval. Vyšplhal se až na 25,76 CZK/EUR. Tuto hodnotu jsme naposledy viděli na začátku roku. Koruna tak téměř smazala své letošní zisky. V domácí ekonomice se pro to těžko hledá vysvětlení. Žádná nová makroekonomická data včera zveřejněna nebyla. K výraznému oslabení navíc došlo již při ranním začátku obchodování. Tentokrát nemůžeme vinit ani kurz eura vůči dolaru, ten byl totiž stabilní. Ani polský zlotý a maďarský forint výrazně neztrácely. Trh si tak zřejmě přes víkend přebral události minulého týdne. Podle komunikace členů bankovní rady ČNB totiž vůbec není jasné, jak v únoru rozhodnou o sazbách. Dříve očekávané zvýšení sazeb je ve světle slabého růstu zahraničních cen, skomírající německé poptávky a dalších rizik stále méně pravděpodobné. To pro korunu není povzbudivou zprávou.