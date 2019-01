Zahájení výsledkové sezóny v Praze je spíše zklamáním (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Hospodářské výsledky O2 spíše zklamaly, když většina položek výsledovky zaostala za tržním očekáváním.

Německo si stanovilo jasné datum ukončení provozu uhelných elektráren. ČEZ v Česku zatím počítá jen s postupným omezováním produkce.

Dá se očekávat, že tendr na výstavbu nového jaderného bloku v letošním roce ještě vypsán nebude.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Dnešní makroekonomický kalendář je v podstatě prázdný. Čeká nás hlavně další vývoj v oblasti brexitu. Předložený plán B schválen nebude, ale chystá se řada poslaneckých dodatků, které by mohly nastavit nový směr. Večerní jednání by se například mohlo stát prvním krokem k prodloužení termínu brexitu.

Ve Spojených státech dnes reportují téměř čtyři desítky firem. Mezi známějšími je například Apple, Harley-Davidson či Pfizer. V Evropě představí své výsledky švédská banka Swedbank nebo francouzský výrobce luxusního zboží LVMH.

Analytici Société Générale snížili doporučení na Prodat pro akcie španělského provozovatele elektrické sítě Red Electrica.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech uzavřely včerejší obchodování ve ztrátách. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně oslabily o 0,8 %. Technologický Nasdaq si pohoršil o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře dařilo technologickým firmám (-1,4 %) a telekomunikačním společnostem (-1,2 %). V zisku zakončila pouze dvě odvětví, a to realitní developeři (+1 %) a výrobci nezbytného zboží (+0,5 %).

Důvodem včerejšího poklesu amerických burz byly mimo jiné i nepříznivé hospodářské výsledky a zhoršení výhledu na příští kvartál u výrobce grafických čipů Nvidia (-13,8 %) nebo výrobce těžební techniky Caterpillar (-9,1 %). Nvidia uvádí jako příčinu snížené guidance zhoršující se makroekonomické podmínky, a to primárně v Číně. Náladě na trzích nepomohla ani zpráva o nižším počtu smartphonů vyvezených do Číny. Celkově jich za minulý rok společnosti dodaly 396 milionů kusů, což je o 14 % méně než v roce 2017. Jen samotná společnost Apple dodala na čínský trh o 13 % smartphonů méně. Dá se tedy očekávat, že se tento negativní vývoj odrazí v dnes zveřejňovaných hospodářských výsledcích.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují dnešní obchodování převážně ztrátově. Poklesy akciových indexů dosahují až 1,1 % v případě Číny. Naopak nejlépe se daří jihokorejským trhům, které si připisují 0,3 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který posiluje o 0,1 %, nejvíce rostou síťová odvětví (+2,6 %). Jejich protipólem jsou technologické firmy se ztrátou 1,9 %.

O2 Czech Republic

Společnost dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření.

Výsledky hospodaření jsou pro nás spíše mírným zklamáním, když s výjimkou ukazatele EBITDA všechny položky výsledovky zaostaly za našimi i konsensuálními odhady. Ač EBITDA byla ve Q4 18 meziročně vyšší o 4,1 %, jedná se o dopad nového účetního standardu IFRS, který provozní zisk před odpisy a amortizací navýšil o více jak 200 mil. CZK. Bez této účetní změny by EBITDA dosáhla pouze 2,6 mld. CZK, což by znamenalo meziroční propad o 3,7 %. Celoroční hospodářské výsledky ukazují na růst EBITDA o 6,2 %, opět je to ale vlivem změny účetního standardu, bez něj by EBITDA dosáhla prakticky totožného výsledku jako o rok dříve. Investice v relaci k provozním výnosům činily za celý loňský rok 11,6 %, což je srovnatelný údaj s rokem 2017. Loňský rok by měl být dle prohlášení managementu vrcholem investičního boomu, zatímco letošní rok bude záviset na tom, zda ČTÚ spustí aukci frekvencí, s čímž v našem modelu počítáme. Za pozitivum lze označit stále nízkou úroveň zadluženosti, když čistý dluh vůči EBITDA dosáhl 0,72násobku (0,61x v roce 2017).

Ve zveřejněné zprávě chybí návrh dividendy, podobně jako tomu bylo vloni. Management svůj návrh v loňském roce zveřejnil v polovině února. Stejně jako tržní konsensus očekáváme výplatu ve stejné výši jako vloni, tedy 21 CZK na akcii, složenou z řádné dividendy 17 CZK a podílu z emisního ážia 4 CZK.

Celkově nás dnešní údaje příliš nepotěšily. Očekáváme negativní reakci ceny akcií.

ČEZ

Německo hodlá do roku 2038 odstavit všechny své uhelné elektrárny, které nyní obstarávají více než třetinu energie v zemi. Německý ministr hospodaření Peter Altmaier prohlásil, že země dokáže výpadek nahradit a nebude dovážet levnou jadernou energii z jiných zemí. Česká republika také počítá s postupným omezováním provozu uhelných zdrojů. „Dlouhodobě počítáme s komplexně obnovenými uhelnými elektrárnami Prunéřov a Tušimice a se zcela novými Ledvicemi. A stejně tak s teplárnou Mělník 1, která dodává teplo do Prahy,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Uhelné elektrárny nyní ve skupině ČEZ vyrobí 46 % elektřiny, ČEZ nicméně plánuje, že do roku 2025 odstaví polovinu jejich instalovaného výkonu.

Před včerejším jednáním vlády řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, že do dubna letošního roku by mohlo být jasno o investičním modelu stavby jaderného bloku v Dukovanech. Slibovat vypsání tendru na výběr dodavatel celé stavby na letošní rok je však dle jejích slov předčasné. „Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu a i o tom, jakou formou budeme investovat a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat,“ uvedla Nováková.