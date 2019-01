USA obvinily Huawei i její finanční ředitelku Mengovou

Americké úřady v pondělí formálně obvinily čínskou telekomunikační společnost Huawei a její finanční ředitelku Meng Wan-čou z podvodů a dalších trestných činů. Washington vznesl obvinění v souvislosti s chystanou žádostí o její vydání z Kanady, kde byla zadržena na základě amerického zatykače, informovala média. USA zároveň čínskou firmu čelící potížím v řadě západních zemí obvinily z krádeže informací o technologiích společnosti T-Mobile. Peking dal po obvinění najevo vážné znepokojení a vyzval USA ke zrušení zatykače na Mengovou.



Kauza v posledních týdnech negativně ovlivňuje snahu o zklidnění americko-čínského obchodního konfliktu.



"Huawei a její přední manažeři opakovaně odmítali respektovat americké zákony," uvedl podle agentury Reuters k obvinění ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray, podle něhož se čínský výrobce telefonů "systematicky snažil krást cenná obchodní tajemství". Vznesená obvinění by měla být pro americké úřady varováním, aby pečlivě zvažovaly rizika plynoucí ze zapojení podobných firem do telekomunikační infrastruktury, nabádal Wray.



Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Mengovou a firmu v celkem 13 bodech, mimo jiné z bankovních a internetových podvodů, maření spravedlnosti, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a z porušování mezinárodních sankcí vůči Íránu.



Mengová podle USA lhala bankám, když tvrdila, že Huawei a její hongkongská pobočka Skycom jsou dvě různé společnosti. Američtí vyšetřovatelé tvrdí, že se tím snažila zajistit přístup k penězům firmě Skycom, kterou Huawei využila k utajeným obchodům s Íránem. Mengová tím podvedla banky, které musí podle amerických zákonů zajistit, aby dolary nebyly používány k žádným transakcím s Íránem.Nezávisle na tomto případu byla čínská společnost obviněna i z toho, že se dlouhodobě pokoušela ukrást firmě T-Mobile technologii na robotické testování telefonů známou jako Tappy. Když se jí firma sídlící ve Washningtonu pokoušela žalovat, bránila Huawei podle obvinění výkonu spravedlnosti. Soud již v této civilní žalobě dospěl předloni k verdiktu, že se čínská společnost protiprávně zmocnila obchodního tajemství, ale rozhodl, že tak neučinila "úmyslně a s nekalým záměrem".Mengovou, která je dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, kanadská policie zadržela začátkem prosince ve Vancouveru na žádost Spojených států. Soud ji později propustil na kauci. Podle čínských médií se Washington snaží potlačit Huawei a omezit její globální expanzi.Čínské ministerstvo zahraničí dnes vyzvalo Spojené státy, aby zastavily "bezdůvodné potlačování" čínských firem a zrušily zatykač na Mengovou.USA mají na podání žádosti od zadržení Mengové 60 dní, tedy do středy 30. ledna. Kanada má poté 30 dní na rozhodnutí, jak ve věci pokračovat. Podle Reuters by se dnes Mengová měla objevit před kanadským soudem kvůli změnám v podmínkách své kauce.Čína po zatčení Mengové zadržela kanadského podnikatele Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga pro podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost. Dalšímu Kanaďanovi odsouzenému za pašování drog změnil soud po zatčení Číňanky soud původní trest 15 let vězení na trest smrti.