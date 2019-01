O2 loni zvyšovala výnosy i počet zákazníků, zisk mírně klesl

Tuzemský telekomunikační operátor O2 dosáhl v posledním loňském čtvrtletí čistého zisku 1,231 miliardy korun při EBITDA výsledku 2,821 miliardy korun a konsolidovaných výnosech 8,787 miliardy korun dle standardů IFRS15. Konsensuálním očekáváním analytiků v anketě Reuters bylo průměrem 1,27 miliardy korun pro čistý zisk, 2,79 miliardy korun pro EBITDA a 9,86 miliardy korun pro výnosy.

Na úrovni celého roku 2018 dosáhla O2 čistého zisku (dle IFRS15) 5,448 miliardy korun při úrovni EBITDA výsledku 11,163 miliardy korun a celkových výnosech 37,996 miliardy korun. Konsolidované výnosy O2 zvýšila meziročně o 0,8 %, EBITDA výsledek firma zlepšila o 6 %.

Příjmy v České republice poklesly mírně o 0,2 % a dosáhly 30 713 mil. Kč, když 1,6% růst výnosů mobilního segmentu na 20 311 mil. Kč plně nekompenzoval meziročně o 3,6 % nižší výnosy v segmentu pevných linek, které dosáhly úrovně 10 402 mil. Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby, O2 TV a prodeje zařízení a příslušenství. Ty více než kompenzovaly pokračující pokles tradičních hlasových a datových výnosů a výnosů z SMS a MMS.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy o 7,9 % na 292 mil. EUR. „Meziroční růst v českých korunách byl nižší kvůli posilujícímu kurzu koruny vůči euru. V korunách dosáhly celkové provozní výnosy v roce 2018 celkem 7 485 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5 %. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem především vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení,“ uvedla firma.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl v roce 2018 meziročně o 6,2 % na 11 163 mil. Kč, díky nárůstu výnosů, poklesu ve většině provozních nákladů a pozitivnímu vlivu nového účetního standardu IFRS 15. V České republice vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 5,1 % na 8 507 mil. Kč, zatímco na Slovensku se zvýšil o 9,9 % na 2 655 mil. Kč (+12,8 % na 104 mil. EUR). Konsolidovaná EBITDA marže vzrostla v roce 2018 meziročně o 1,5 procentní bod na 29,4 %.

Konsolidovaný čistý zisk se v roce 2018 snížil meziročně o 2,5 % na 5 448 mil. Kč. „Vyšší investice do nákupu sportovních práv, transformace IT systémů a investice do sítí na Slovensku vedly k nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku. K meziročnímu poklesu čistého zisku přispěl rovněž zisk z prodeje podílu ve společnosti Taxify prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development, který zvýšil finanční výnosy a čistý zisk v roce 2017 o zhruba 60 mil. Kč,“ shrnula firma.

„Z finančního pohledu byl rok 2018, a zejména jeho druhé pololetí, rokem nejvyšších investic od rozdělení společnosti v roce 2015. Kromě investic do nákupů exkluzivních sportovních práv a transformace informačních systémů jsme pokračovali v investicích do dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku,“ uvedl Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: „Většina našich investic v roce 2018 tak směřovala do prorůstových oblastí.“

„Z mého pohledu máme za sebou velmi úspěšný rok. Zákazníkům jsme přinesli mnoho nových produktů a zlepšili ty stávající. Od léta nabízíme nejatraktivnější televizní obsah na trhu, o který je rekordní zájem. Naše digitální televize O2 TV je, stejně jako mobilní služby, součástí tarifních balíčků O2 Spolu, které využívá stále více rodin, skupin přátel a drobných podnikatelů. Také díky tomu se počet zákazníků našich tradičních měsíčních tarifů O2 TV zvýšil za rok 2018 o více než 60 tisíc a počet mobilních zákazníků smluvních služeb o 165 tisíc,“ komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth. „Růst obchodního výkonu je o to cennější, že jsme jej dosáhli současně s úspěšným dokončením historicky největšího transformačního projektu informačních technologií. Ten nám v budoucnu umožní výrazně rozvinout samoobsluhu Moje O2 a zásadně změní způsob, jakým budeme vyvíjet nové produkty a obsluhovat naše zákazníky,“ dodal.