Trumpova obchodní politika si vybírá svou daň

Začátek týdne zvládly na trzích ovlivnit dvě společnosti, které jsou v průběhu celého dnes skloňovány v souvislosti s propady na amerických akciových indexech, které dosáhly lehce přes 1 %. Byly to společnosti Caterpillar a Nvidia, které varovaly, že jejich hospodaření bude ovlivněno (stejně jako hospodaření mnohých jiných, kteří už také podobnou zprávu pustili do světa, nebo ji teprve do světa vypustí). Může za to nejen zpomalující čínská ekonomika , ale také nové celní bariéry. Ty jsou sice již trochu upozaděny kvůli problémům federálních úřadů uvnitř USA, do budoucna se dá ale očekávat, že tato diskuze se ještě otevře.

Akcie společnosti Caterpillar, největšího výrobce těžké techniky na světě, propadly o 9,1 % poté, co silně podstřelily očekávání analytiků na Wall Street, z důvodu výše zmíněné snižující se poptávky v Číně, ale i vyšším přepravním a výrobním nákladům. Společnost tak má za sebou nejhorší obchodní den od srpna 2011. Ještě hůře na tom byl výrobce mikročipů – Nvidia. Tam propad dosáhl až na 13,8 % po snížení odhadu výnosů za poslední kvartál roku 2018 o rekordní půl miliardy dolarů. Na tom se opět podepisuje Čína a nižší investice do infrastruktury datových center. Podobné zprávy mohou ukazovat i Donaldu Trumpovi, jak moc je v jeho zájmu, aby vznikla dohoda mezi USA a Čínou, jelikož jeho domácí firmy ukazují, že jaho zahraniční politikou aktuálně poměrně výrazně trpí jejich hospodaření.