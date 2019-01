Připravte se na další zdražování. Za pečivo si letos připlatíme

Za chleba a rohlíky si v nejbližších týdnech připlatíme až o desetinu. Podle pekařů za to může loňská špatná úroda pšenice, která způsobila zdražení mouky. Některá pekařství zvýšila ceny dokonce už před Vánocemi. Zvedání cen ale prý rozhodně nekončí.

Rostoucí cena pšenice, mouky, máku, ale i nafty, benzínu, energií a zvyšující se mzdy, to vše stojí za zdražováním pečiva.

"My už jsme první krok udělali v prosinci. Zdražili jsme především sladké výrobky a předpokládám, že v prvním čtvrtletí letošního roku budeme muset přistoupit i u slaného pečiva," uvedl majitel pekárny Michal Springer.

Před Vánocemi pekařství zdražilo o pět až deset procent a se zdražováním neskončilo. Letos to má v plánu u dalších výrobků. "To co hrozí je, že v příštích měsících kvůli tomu, že se projeví teprve v příštích meších loňská slabá úroda pšenice, opravdu by citelně pečivo mohlo zdražit, jak chleba, tak bílé pečivo," řekl ekonom Lukáš Kovanda.

A to až o deset procent. Chléb by tak místo nynějších devětačtyřiceti korun, mohl stát čtyřiapadesát korun.

Například rodina, která sní denně osm rohlíků a půlku chleba, může za pečivo za měsíc dát přes tisíc korun. Pokud stojí jeden rohlík dvě koruny a půlka chleba 15 korun. Za jeden měsíc rodina utratí 930 korun. Když se ale cena pečiva zvedne o deset procent, její útrata se zvýší až na 1 023 korun. Měsíčně tedy utratí jen za pečivo až o 93 korun více.

"Pečivo nám dodavatelé zdražili o šest až dvanáct procent. Zvýšení jsme promítli do cen pro zákazníky až v průběhu ledna a to maximálně do deseti procent u základních druhů pečiva," uvedl mluvčí obchodního řetězce Roman Nýdrle.

Nezdražuje ovšem jen pečivo. Kvůli loňskému suchu si letos připlatíme i za cibuli, zelí, mrkev anebo pivo.