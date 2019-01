IPO FlixBus: Konkurent RegioJetu se chystá na burzu

Jelikož si klienti společnosti FlixBus rezervují své jízdenky prostřednictvím elektronické platformy, společnost cílí na prestižní ohodnocení technologických firem, kde může očekávat lepší podmínky, než v?případě firem z dopravního sektoru.

Historie společnosti FlixBus

Německou společnost FlixBus, která provozuje meziměstskou autobusovou dopravu, založili v?roce 2013 Daniel Krauss, Jochen Engert a André Schwämmlein. Ještě téhož roku (v?únoru) na německé silnice vyjely první autobusy s?logem FlixBus.

Společnost se svezla na deregulaci německého autobusového trhu z?předešlého roku, která přepracovala zákon z?roku 1934, jenž prakticky znemožňoval vznik soukromých firem v?oblasti dálkové přepravy lidí, kde si držel monopol Deutsche Bahn coby státní železniční dopravce.

V?roce 2015 došlo ke sloučení společnosti FlixBus se silnější konkurenční společností MeinFernbus, čímž si FlixBus upevnil své dominantní postavení na německém trhu. Momentálně ovládá více než 71% německého trhu autobusové dopravy (měřeno v?najetých kilometrech za rok) a své aktivity expanduje dále do Evropy a USA.

Od roku 2016 působí FlixBus i v?České republice jako přímý konkurent společnosti podnikatele Radima Jančury – firmy RegioJet.

Autobusy Student Agency se mají postupně převést na značku RegioJet, což podle R.Jančury má být pro cizince více srozumitelnější. R.Jančura chce RegioJet prezentovat jako jednotnou vedoucí středoevropskou síť autobusových a vlakových spojů. Zdroj: Busportal.cz

Business model společnosti FlixBus

FlixBus vždy spolupracuje s?lokálními autobusovými společnostmi v?daném regionu. Obchodní partneři jsou zodpovědní za každodenní provoz linek, zatímco FlixBus je pověřen zajištěním úředních oprávnění požadovaných pro provoz dálkové sítě.

FlixBus se zabývá plánováním sítě, marketingem, cenami, řízením kvality a zákaznickým servisem. Tento obchodní model je pro obě strany přínosný a umožňuje společnosti FlixBus velmi rychle růst.

Dopravní prostředky nejsou majetkem firmy, ale spadají pod nezávislé vlastníky, kteří zajištují jejich správu. Tento kapitálově odlehčený obchodní model vzdáleně připomíná přístup firmy Uber nebo Lyft, které v podstatě stoprocentně spoléhají na vozy třetích osob a starají pouze o vysokoúrovňovou infrastrukturu.

Takový přístup dává firmě volné ruce a umožňuje dynamický rozvoj a výraznou flexibilitu. Na druhou stranu je často limitován kvalitou služeb obchodních partnerů, takže nemůže úplně garantovat standardizovanou úroveň svých služeb.

Kdy můžeme očekávat IPO FlixBus?

Přesné datum, kdy by IPO mohlo proběhnout, zatím společnost neavizovala. Je ale jisté, že na přípravách pracuje a za upisovatele si vybrala investiční banku PJT Partners.

Vedení společnosti potvrdilo, že průběžně sleduje podmínky na trhu. V případě, že budou podmínky příhodné pro potenciální burzovní debut, nebude Flixbus s IPO příliš otálet. Není vůbec vyloučena možnost, že by IPO FlixBus mohlo proběhnout již v polovině roku 2019.

PJT Partners se k tématu IPO Flixbus nevyjadřuje vůbec. Jak diametrálně se mění postoj společnosti k?potenciálnímu IPO vidíme na stanovisku jednoho ze tří zakladatelů André Schwämmleina, kdy ještě v roce 2016, prohlásil: „IPO v?dohledné budoucnosti je pro nás nepravděpodobné, jelikož je pro nás přínosnější získat kapitál od soukromých investorů. IPO pro nás tudíž není nezbytné.“

Soukromé investory Flixbus našel celkem záhy. Mezi hlavní investory patří globální akciová společnost General Atlantic, která poskytuje kapitál a strategickou podporu dynamicky rostoucím společnostem (aktuálně vlastní 35,9% firmy FlixBus), dále HV Holtzbrinck Ventures, která aktuálně vlastní 16,3% a globální lídr do tech investování Silver Lake, které patří necelých 11 %. Zakladatelům společnosti patří necelá třetina vlastní firmy.

Protože ale FlixBus v několika ?posledních letech expandoval do nových států, zejména na balkán a do východní Evropy, vyžaduje stále více krátkodobého kapitálu. IPO je tedy dalším logickým krokem a ve chvílí, kdy je značka již etablovaná v?povědomí investorů, je to nejeefektivnější cesta, jak takový kapitál získat.

Akcie FlixBus

Akcie FlixBus se po IPO budou obchodovat na německé burze Xetra. Nakoupit je bude možné standardně za eura. Upisovací cena ani počet kusů akcií zatím není znám.