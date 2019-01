Úrokové sazby v eurozóně se letos pravděpodobně nezvýší. Hlavní ekonomiky mají rýmičku

Guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi dnes řekl, že se ekonomika eurozóny v posledních měsících vyvíjela hůře, než se očekávalo. Na vině jsou zejména geopolitické faktory spojené s růstem obchodních bariér. Trhy na horší výsledky začínají reagovat. Původně očekávaly, že by se úrokové sazby v eurozóně mohly začít zvyšovat po odchodu Mária Draghiho z funkce guvernéra v říjnu letošního roku. Nyní se však začíná mluvit o tom, že se úrokové sazby začnou zvyšovat nejdříve v polovině roku 2020.

V případě, že se ekonomická situace v eurozóne bude zhoršovat, je možné že k žádnému zvyšování úrokových sazeb nedojde. Evropská centrální banka by se naopak mohla snažit podpořit ekonomiku opětovným zpuštěním kvantitativního uvolňování, kdy budou nakupována finanční aktiva, čímž se bude zvyšovat nabídka peněz. V takovém případě by se eurozóna již jen stěží vracela ke standardnímu režimu měnové politiky a museli bychom si začít zvykat na novou éru, kterou by šlo nazvat jako „Easy money“.