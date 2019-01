Vláda schválila novelu usnadňující emitentům akcií přístup na trh

Emitenti akcií a dluhopisů mají mít jednodušší přístup na kapitálový trh. Měla by se zkrátit doba pro schválení dokumentů související s vydáváním cenných papírů, takzvaným prospektem, a pro drobné emitenty i zjednodušit jejich forma. Vyplývá to z novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou dnes schválila vláda. O schválení materiálu informoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).



Novela do českého právního řádu převádí nařízení EU o prospektu, které nahradilo směrnici o prospektu. Nařízení je přitom prvním schváleným předpisem EU v rámci iniciativy vytváření Unie kapitálových trhů.



"Nařízení si klade za cíl zejména usnadnit emitentům akcií a dluhopisů přístup na kapitálové trhy. Například pro časté emitenty se usnadňuje vyhotovení jednotlivých prospektů a zkracuje se doba pro jeho schválení orgánem dohledu, tedy Českou národní bankou. Pro drobné emitenty se upravuje jednodušší forma prospektu, tzv. unijní prospekt pro růst," uvádí důvodová zpráva.



Prospekt cenného papíru je informační dokument pro investory. Obsahuje údaje nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace vydavatele cenného papíru.



Dále novela reaguje na nedostatky, které se objevily během účinnosti zákona . V rámci novely zákona o dluhopisech MF například navrhuje, aby všechny emise dluhopisů měly přidělen ISIN, tedy dvanáctimístný mezinárodní identifikační kód cenného papíru. "Tato potřeba vyplynula mimo jiné i ze zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Současně se jako povinná náležitost emisních podmínek navrhuje stanovit upozornění, že ČNB neprovádí dohled a prospekt schvaluje jen z hlediska úplnosti a nikoli věcné správnosti," uvádí materiál.