CBO: Uzavírka US vládních agentur stála ekonomiku 11 mld. USD. HDP USA poroste do r. 2023 v průměru o 1,7% ročně

Podle odhadů nezávislé Congressional Budget Office (CBO) uzavírka některých vládních agentur stála ekonomiku cca 11 mld. USD . Za 4Q18 to byly 3 mld. USD , což by mohlo snížit celkový HDP ekonomiky za 4Q loňského roku o 0,1 procentního bodu.Odhady čistého negativního vlivu pro 1Q19 se pohybují kolem 8 mld. USD respektive 0,2 procentního bodu.Některé negativní projevy budou částečně kompenzovány takže finální a trvalá ztráta by se měla pohybovat kolem 3 mld. U SD CBO zkoumala také vliv dalších událostí na vývoj ekonomiky . Analytici agentury odhadli, že nové dovozní a vývozní tarify se projeví v HDP ztrátou ve výši 0,1 procentního bodu růstu až do roku 2029. Související celní příjmy by na druhou stranu měly HDP podpořit 0,2 bodu v roce 2018 a 0,3 bodu v roce letošním.Celkově analytici CBO pro tento rok očekávají růst amerického HDP o 2,3% oproti 3,1% v roce 2018. Průměr až do roku 2023 agentura odhaduje na +1,7%.