Paliva s podílem biosložky a jejich „ale“ Doporučení odborníků ÚAMK pro majitele starých vozů

Už nově zavedené značení paliv, které nejčastěji najdeme přímo na rukojetích pistolí čerpacích stojanů, jasně říká, že bez bio složky už palivo najdete spíše výjimečně. Naopak podíl biosložky nové značení zřetelně uvádí. Například benzin Natural 95 má značení E 5, a to říká, že v palivu je 5% podíl biosložky (etanolu). Běžný diesel nese celoevropské označení B 7 a má tedy 7% podílu biosložky. V případě nafty jde o maximální možný podíl. U benzínu ještě ne. Maximum je 10 % ( E 10). S takovými palivy se už především za našimi hranicemi můžeme běžně setkat. Na českých spíše výjimečně. No, a?

Majitelů běžných moderních automobilů, v průměru do stáří 15 let, se to nijak netýká. Deset a více let stará vozidla jsou připravena na takovýto podíl biosložky v palivech. Proč jsou vůbec v benzinu a naftě?

Dostala se tam proto, že jde o značně „jednoduchou“ cestu, jak země EU mohou plnit dvojici směrnic. Jednak o snižování podílu skleníkových plynů, ale také povinnosti do roku 2030 v oblasti dopravy dosáhnout podílu 14 % obnovitelných zdrojů dodávaných ke konečné spotřebě. V prvním případě sice mají státy i jiné cesty, jak dosáhnout splnění směrnice, v druhém případě už těžko. Takže je málo pravděpodobné, že by se u benzinu celý proces zastavil na současném 5% podílu biosložky. Naopak, trend je zjevný.

Proč je vůbec důvod se podílem 10 % biolihu v banzinu zabývat? Prostě proto, že starým autům, tedy v průměru pod onen věk 15 let, což je průměrný věk českého vozového parku osobních automobilů, už může použití E 10 působit problémy.

Jakou mají volbu? Vzhledem ke stáří vozu s karburátorem musí motoristé sáhnout po palivu bez této složky. V praxi mají možnost tankovat jen tak zvaná prémiová paliva jako je Verva 100 nebo Evo 100+, která nepoužívají etanol. Jsou ovšem dražší.

Není na místě zastírat, že by podíl biolihu v palivech neměl žádný vliv ani na moderní agregáty. Vyšší je spotřeba paliva (biosložka nemá takovou výhřevnost), roste opotřebení ventilů, ztížená je startovatelnost motoru především v zimě atd. To největší negativum, ale představuje dlouhé stání vozidla a vytváření usazenin biosložky v palivové nádrži. Ta, když se dostane do agregátu, v lepším případě jen zanese vystřikovací trysky, v horším dojde k poškození motoru. Dojde k tomu asi po dvou až třech měsících stání vozidla, a to i v případě použití Naruralu 95, tedy benzinu s 5% podílem a nafty se 7% podílem biolihu. Natož pak, když motorista natankuje benzin E 10 s dvojnásobně vyšším podílem etanolu.

Ještě výraznější vliv má podíl biosložky na chod karburátorových motorů, takže je oprávněná obava majitelů starých vozidel, kterých je v ČR asi třetina z celkového počtu vozidel. Ti mají důvod se příchodu benzinu E 10 obávat. Nikdo ale přímo nestanoví povinnost zavést takovéto palivo v dané zemi EU. Takže vše v pořádku? Ne tak docela, jsou zde ony dvě směrnice EU – o skleníkových plynech a obnovitelných zdrojích.

Jak se tedy celá věc bude dále vyvíjet? Ministerstvo dopravy s ohledem na věk vozového parku vozidel v ČR, který je asi o třetinu vyšší než na západ od nás, nebude tlačit na výrobce a distributory paliv, aby zaváděli E 10. Nicméně i oni jsou vázáni směrnicemi, byť druhou musí splnit až do roku 2030. Co to znamená? Že pospíchat s plošných zavedením paliva E 10 nebudou, nicméně i na českých čerpacích stanicích se od letošního roku postupně bude benzin E 10 asi objevovat.

Proto odborníci ÚAMK doporučují majitelům aut starších zhruba 15 let, aby na to pamatovali a jakmile budou chtít tankovat, bedlivě se podívali, jaká číslovka za písmenem E (benzin) následuje. Jestliže 5, prosím. Jestliže 10. Raději ho vůbec netankovat.

A druhá rada ÚAMK pro všechny motoristy – jestliže někdo hodlá nyní na zimu odstavit svůj vůz, tedy dát ho na 2 až 3 měsíce do garáže, rozhodně předtím natankujte plnou nádrž paliva bez biosložky. Vyhnete se tak problémům.