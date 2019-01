Zpřísňování evropské měnové politiky se odkládá na neurčito

Evropská Centrální Banka (ECB) podle očekávání nechala úrokové sazby na nezměněné úrovni. Hlavní úrokové sazby zůstávají na minimální úrovni 0.0 procenta a depozitní úrokové sazby zůstávají nezměněny na mírně záporné úrovni -0.4 procenta.

Rada guvernérů očekává, že se pravděpodobně nebudou zvyšovat, pokud to bude nezbytné k dosažení střednědobého cíle ECB, tj. inflace těsně pod 2 procenty. ECB bude situaci přísně sledovat. Změnit by se to mohlo v druhé polovině 2019, kdy bychom mohli být svědky pomalého zvyšování úrokových sazeb.

Mario Draghi na tiskové konferenci potvrdil zpomalení hospodářského růstu v Eurozóně. Data jsou nadále slabší, než se očekávalo a rovněž zmínil, že zpomalení bylo z velké části způsobeno nárůstem protekcionistických politik a díky vysoké volatilitě na finančních trzích.

Budoucí hospodářský růst komentoval, že z krátkého časového horizontu bude pravděpodobně slabší. ECB je připravena přizpůsobit své nástroje měnové politiky, aby zajistila hlavní cíl ohledně inflace.

Ekonomická slabost v eurozóně spolu s rostoucími obavami z negativního vlivu globálního obchodního napětí způsobily, že ekonomové posunuli svá očekávání, že ECB bude pokračovat ve zpřísňování politiky.

Nejobchodovanější měnový pár EUR / USD klesal, ale během tiskové konference otočil krátkodobý trend a posílil o téměř 0.50 procenta na úroveň 1,137.