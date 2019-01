Brexit bez dohody by prý ohrozil potravinovou bezpečnost Británie

Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by ohrozil potravinovou bezpečnost země. Vedl by k vyšším cenám i k nedostatku potravinářského zboží na pultech obchodů. V dopise adresovaném britským poslancům na to upozorňují maloobchodní společnosti, uvedl dnes zpravodajský server BBC.



Maloobchodníci mají obavy, že brexit bez dohody naruší přepravu zboží mezi EU a Británií. Varují, že pokud by se obchodní vztahy a cla mezi Británií a EU začaly řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), znamenalo by to "výrazný nárůst dovozních nákladů, který by vedl k tlaku na zvyšování cen potravin". Upozorňují také, že téměř třetina potravin se do Británie dováží z ostatních zemí Evropské unie.



"Ačkoli se svými dodavateli pracujeme na alternativních plánech, není možné minimalizovat všechny hrozby pro naše dodavatelské řetězce. Obáváme se výrazných výpadků v případě absence brexitové dohody," píše se podle BBC v dopise Sdružení britských maloobchodníků (BRC), který podepsali například představitelé firem Sainsbury's, Co-Op či Lidl.



Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v referendu v roce 2016. Vystoupení Británie je naplánováno na 29. března letošního roku. Britská premiérka Theresa Mayová sice s EU připravila dohodu o podmínkách brexitu, britský parlament ji však odmítl.



"Máme mimořádné obavy z toho, že naši zákazníci budou mezi těmi, kteří jako první okusí realitu brexitu bez dohody," píší maloobchodníci. Vyzývají poslance k usilovné spolupráci při hledání řešení, které by odvrátilo "šok" z brexitu bez dohody."V březnu se situace stává kritičtější, protože britská (potravinářská) produkce je mimo sezonu," varují maloobchodníci. V období kolem března Británie podle nich dovozem z EU pokrývá například 90 procent spotřeby salátu či 80 procent spotřeby rajčat. "Protože tato produkce je čerstvá a podléhá rychlé zkáze, je zapotřebí ji rychle přepravit z farem do našich obchodů," píše se v dopise.