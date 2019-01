Nárůst ceny akcií CETV využili investoři k dalšímu nárůstu shortů

Americké burzy po pátečním skončení seance zveřejnily pravidelné půlměsíční reporty týkající se tzv. short pozic. Data za první polovinu měsíce ledna poodkryla poměrně nezvyklý různorodý vývoj.

Zatímco na Nasdaq v globále pokračoval nevýrazný nárůst krátkých pozic, na NYSE se po předchozím výrazném nárůstu investoři naopak odhodlali k uzavírání shortů. Oproti stavu ke konci roku zde celkový objem shortů tentokrát klesl o 1,1 % na 15,97 mld. akcií. Na zmiňovaném Nasdaqu se shorty zvýšily o 0,31 % na 8,57 mld. akcií, tedy obdobnou intenzitou jako již v druhé polovině prosince.

Vysvětlivka „short pozice“: Do prodejní (short/krátké) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za aktuální cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí zpět za cenu nižší a realizuje tedy zisk. Pro tuto operaci si investor vypůjčuje daný cenný papír od brokera.

Shorty na CETV nejvyšší od poloviny listopadu

Akcie mediální Central European Media Enterprises (CETV) zaznamenaly podobný vývoj jako v souhrnu zmiňovaný Nasdaq. Investoři navýšili objem sázek na pokles o 49 tisíc akcií na celkových 1,936 mil. akcií CETV. Od konce listopadu tak již třetí reportované období v řadě zaznamenávají v tomto směru nárůst.

Pokud zohledníme majoritní podíl AT&T, resp. ve vztahu k tzv. free floatu lze tak hovořit o podílu shortů ve výši 2,1 %.

Mediální firma zatím nezveřejnila termín reportu výsledků za loňský rok, resp. 4. čtvrtletí. Lze však očekávat, že zřejmě dodrží zvyklost z uplynulých 2 let a stane se tak v první polovině února. K pozdržení by tentokrát nicméně i mohlo dojít vzhledem k nerealizaci prodeje slovinských aktiv a tedy k větším zásahům do účetnictví. Daný termín CETV většinou zveřejňuje týden před samotným reportem.

Akcie Tesla tentokrát rovněž s nárůstem shortů

Akcie Tesla, rovněž registrované na burze Nasdaq, v druhé polovině prosince zaznamenaly nezvyklé již páté reportované období v řadě, kdy zaznamenaly pokles objemu shortů a to na nová dlouhodobá minima. Úvod roku již přinesl přerušení šňůry. Objem sázek na pokles se totiž tentokrát zvýšil o téměř 700 tisíc akcií. Short tak k polovině ledna bylo celkově 26,268 milionu akcií TSLA.

Investoři nyní očekávají, zda Tesla dodrží proklamace a také za uplynulé čtvrtletí vykáže zisk. Hledět se však výrazně bude i na hotovost, resp. schopnost Tesly splácet závazky, potažmo brzy splatné dluhopisy. Automobilka výsledky zveřejní ve středu po uzavření trhů.