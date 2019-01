Pouze jeden z pěti dlužníků v exekuci se zdržuje na adrese trvalého pobytu

Jen 19 procent dlužníků, proti kterým je v současnosti vedena exekuce, bydlí na adrese svého trvalého pobytu. Celých 35 procent dlužníků v exekuci má trvalý pobyt hlášen na obecním úřadě, dalších 46 procent dlužníků se pak fakticky nezdržuje na formálně uvedené adrese trvalého bydliště. Data vyplývají z analýzy databáze aktivních spisů více než 220 tisíc dlužníků z řad fyzických osob Exekutorského úřadu v Přerově.

„Skutečnost, že většina dlužníků není k zastižení na adrese svého trvalého pobytu, výrazně komplikuje práci exekutorských úřadů. V první řadě vede k velmi nízké míře doručitelnosti oznámení o zahájení exekuce s výzvou k jejímu dobrovolnému plnění. Například v loňském roce si tuto zásilku převzalo pouze 28,1 procent dlužníků, u kterých byla zahájena nová exekuce. V rámci následného postupu pak exekutoři mnohdy musí vyvinout až detektivní práci v terénu, aby se jim dlužníka podařilo vypátrat a mohli s ním například zahájit jednání o splátkovém kalendáři či přistoupit k zabavení jeho movitého majetku, “ popisuje situaci Lukáš Jícha, soudní exekutor z Exekutorského úřadu v Přerově.

Analýza zároveň poukazuje na potenciální nefunkčnost systému tzv. exekutorské teritoriality, jehož zavedení dlouhodobě prosazuje Exekutorská komora i část poslanců a senátorů a podle kterého by případy jednotlivým exekutorům byly přidělovány právě podle adresy trvalého bydliště dlužníka. Zastánci tohoto principu tvrdí, že je potřeba přiblížit exekutora k dlužníkovi, aby spolu mohli být v častějším kontaktu a snížily se cestovní náklady, které nese dlužník. „Praxe jasně ukazuje, že většina dlužníků nemá zájem se na exekutorské úřady osobně dostavovat, výše cestovních výdajů exekutora je pak již 6 let zastropována limitem 1 500 Kč a veškeré náklady nad tento limit hradí věřitel, nikoli dlužník. I pokud bychom pominuli tyto skutečnosti, z analýzy jasně vyplývá, že k přiblížení exekutora k dlužníkovi by teoreticky mohlo dojít jen v mizivé části případů, což zcela postrádá smysl, “ uzavírá Lukáš Jícha.





Exekutorský úřad Přerov JUDr. Lukáše Jíchy