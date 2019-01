Dva týdny centrálních bank

S novým rokem trh přehodnotil očekávání nejen ohledně zvyšování úrokových sazeb ČNB ale i pro ECB a Fed a právě tyto centrální banky jsou v minulém a současném týdnu největší událostí na poli měnové politiky s nepřímým dopadem na rozhodování ČNB a korunu.

Ve čtvrtek minulého týdne proběhlo první měnověpolitické jednání ve Frankfurtu, na kterém rada guvernérů rozhodla podle očekávání ponechat současné nastavení měnových podmínek beze změny. Změny se nedočkal ani výsledný text z jednání. Úrokové sazby zůstanou na současných úrovních minimálně až do září a výnosy z nabytého portfolia budou reinvestovány v plné výši ještě dlouho po prvním zvýšení úrokových sazeb. Jedinou avšak zásadní změnou je vyhodnocení rizik. Ta byla přehodnocena směrem dolů. Naposledy tak vyhodnotila situaci bankovní rada v září 2011. Důvody jsou jednoznačné: geopolitická nejistota, nebezpečí rostoucího protekcionalismu, nejistota ohledně Brexitu a rostoucí volatilita na finančních trzích. Rétorika ECB tak vzbuzuje nejistotu nad prvním zvýšením sazeb. Trh dále posunul očekávání tohoto rozhodnutí až do příštího roku. Tým RBI nicméně zůstává optimistický a i nadále očekává zvýšení depozitní sazby ve třetím čtvrtletí a hlavní sazby v závěru roku. Většinu zmíněných důvodů považujeme pouze za dočasné a i přes slabší inflaci by mělo v tomto roce dojít k odpoutání úrokových sazeb ode dna.

Ve středu proběhne také první jednání Fedu v tomto roce. Trh nedávno přehodnotil svá očekávání a v současnosti předpokládá konec utahování měnových podmínek. Také tým RBI neočekává, že by tuto středu a ani v březnu mělo dojít ke zvýšení. Aktuální data z americké ekonomiky vysílají rozporuplné signály, k čemuž se přidává nejdelší vládní „shutdown“ v historii, který si začíná vybírat svou daň.

Zvětšující se nejistotu z vnějšího prostředí začíná vnímat i ČNB (o německých předstihových ukazatelích jsme psali zde https://bit.ly/2G1C24d ). Stále častěji ji zmiňují členové bankovní rady ve svých rozhovorech a projevech. Prozatím však očekáváme, že nová prognóza centrální banky a slabší koruna poslouží jako argument k únorovému zvýšení úrokových sazeb.





Autor: František Táborský, analytik





Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.