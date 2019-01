Na výdajích na výzkum a vývoj záleží! (Tematické analýzy)

Produktivita v zemích středoevropského regionu zůstává nízká. Hrubá přidaná hodnota na jednoho zaměstnance je ve srovnání s vyspělými zeměmi zhruba poloviční a navíc k jejich úrovni nekonverguje. Domníváme se, že jedním z důvodů, proč region v produktivitě zaostává, jsou nízké investice do oblasti výzkumu a vývoje. Bez nich se výraznějšího růstu produktivity dočkáme jen těžko. To se pak může odrazit v ještě utaženějším trhu práce, rostoucích cenách a potažmo i úrokových sazbách.

Studie zabývající se vztahem mezi výdaji na výzkum a vývoj (VaV) dokazují, že na investicích do této oblasti záleží. S investicemi do VaV však středoevropský region za ostatními zeměmi Evropské unie zaostává. Lépe je na tom jen Česká republika, která investuje o něco více než zbytek regionu.

Nejvíce peněz do VaV v regionu investuje podnikatelský sektor. Jeho další investice by mohly podpořit daňové pobídky i zjednodušení procesu jejich poskytování. VaV na vysokých školách, veřejných výzkumných centrech a centrech excelence táhnou dotace z fondů EU. Jejich objem však bude postupně slábnout, na což by se vlády středoevropského regionu měly postupně připravovat.

Většina VaV investic v regionu směřuje do zpracovatelského průmyslu, především do odvětví se středně vysokou technologickou náročností (výroba aut a dopravních zařízení). Naopak ve vyspělých zemích se investuje především do high-tech odvětví, jakými je například farmacie, biotechnologie, nanotechnologie či komunikační technologie. V těchto oblastech však investice regionu za vývojem ve světě pokulhávají.