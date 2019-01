O2 Czech Repubic (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Hlavním tahounem Slovensko, očekávaná dividenda 21 CZK (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 29. ledna 2019, 7:00 (CET)

Očekávané výsledky hospodaření: Za čtvrtý kvartál loňského roku očekáváme pouze nepatrný meziroční nárůst tržeb o 0,4 % díky rostoucím výnosům z internetu, kterým prospívá zvyšující se zájem zákazníků o placenou televizi, a to zejména sportovní kanály. Zároveň předpokládáme silnější přenos dat v českém i slovenském mobilním segmentu a zvyšující se kvalitu zákaznické báze. Přispět by měly i vyšší prodeje telefonních přístrojů s podporou LTE komerčnímu segmentu. Tržby na Slovensku by měly celkově přidat 6,0 %, český mobil 1,2 % a české pevné linky by měly zaznamenat pokles o 3,8 %. EBITDA by se měla zvýšit o 2,1 % na 2,77 mld. CZK, EBITDA marže by však měla být nižší v porovnání s prvními třemi kvartály 2018 a činit okolo 28 %. Negativně se na tomto výsledku promítají zvýšené náklady spojené s předvánoční kampaní kvůli akcím zaměřeným především na komerční sektor, na druhou stranu nový účetní standard IFRS15 EBITDA meziročně navýšil. Provozní zisk by měl být nižší o 9,4 % z důvodu vyšších odpisů majetku kvůli nárůstu kapitálových investic a také odpisům provizí třetích stran za získání nových smluv dle zmíněné nové směrnice. Propad čistého zisku o 14,5 % je ovlivněn prodejem estonské společnosti Taxify ve čtvrtém čtvrtletí 2017, který předloni jednorázově zvýšil finanční výnosy o zhruba 60 mil. CZK.

Dividendová politika: Management O2 Czech Republic by měl společně s hospodářskými výsledky za uplynulý rok oznámit návrh dividendy z loňského zisku. Připomeňme, že záměrem je vyplácet 90 až 110 % nekonsolidovaného zisku a postupné rozpouštění emisního ážia, které v okamžiku jeho oznámení činilo 36 CZK na akcii. Z nich bylo již osm korunvyplaceno. Vloni dosáhla celková výplata akcionářům 21 CZK na akcii(17 CZK řádná dividenda a 4 CZK emisní ážio). Stejnou částku očekáváme i pro letošní rok.

Porovnání našich odhadů s konsensem trhu: Naše odhady jsou na všech úrovních výsledovky v souladu s mediánem trhu. Rozdíly činí do 2 %.Z konsensu rovněž vyplývá, že všichni dotázaní analytici očekávají výplatu celkové dividendy na úrovni 21 CZK na akcii.