Co v roce 2019 čekat od středoevropských měn a amerického dolaru?

Vývoj na měnovém trhu bude letos ovlivněn politickými faktory. Pokud se nepodaří vyřešit spory v mezinárodním obchodu, americký dolar by měl zůstat silný, v opačném případě by ale měl směřovat ke své rovnovážné hodnotě na úrovni 1,30 EUR/USD. Měny ve střední Evropě mohou podobně jako loni být pod tlakem externích faktorů, politika centrální banky by ale jinak například korunu měla posouvat na silnější úrovně, uvedl na Investičním fóru hlavní analytik společnosti AKCENTA CZ Miroslav Novák.

Další článek: Jak investovat v roce 2019: Návod na přežití medvědího trendu (začíná-li vůbec)