Nákupní signály na akcie Ballard Power (BLDP) a Aurora Cannabis (ACB)

Prorazí akcie Ballard Power (BLDP) aktuální formaci?

Poměrně špatné čtvrtletní výsledky kanadského výrobce palivových článků, které byly zveřejněné 31. října, dostaly cenu akcií pod tlak. Akcie zaznamenala od zveřejnění kvartálních výsledků do konce prosince téměř 40% pokles. Trend se však poslední dobou obrátil a mnoho důležitých úrovní bylo prolomeno.

Byla tedy překonána důležitá hladina odporu z listopadu na hodnotě 3 EUR a nyní akcie vytvořila býčí vlajku, která by měla být prolomena v následujících dnech směrem nahoru. To by znamenalo uzavření gapu vytvořeného mezi koncem října a začátkem listopadu.

V každém případě investoři musí být opatrní ohledně data zveřejnění hospodářských výsledků firmy, které je naplánováno na 30. ledna. Vhodný vstup do obchodu bychom hledali po průlomu ceny nad hodnotu 3,25 USD, jelikož by tento průlom mohl způsobit rally na několik dní.

Stočí se akcie Aurora Cannabis (ACB) do býčího trendu?

Akcie konopných společností se dostaly v posledních měsících pod silný tlak a některé přední konopné společnosti jako Tilray, Canopy Growth a Aurora zaznamenaly více než 50% ztrátu. Konopný sektor se od té doby zotavil a od počátku roku je jedním z největších tahounů na amerických burzách.

Teprve v průběhu minulého týdne mohly akcie Aurory, spolu s do té doby nedotčeným klesajícím trendem, prolomit hladinu odporu na hodnotě 6,20 USD, což se jim nakonec nepovedlo. Nyní však znovu testují tuto hladinu, a proto zde vidíme zajímavou možnost vstupu do pozice.

Je samozřejmě velmi důležité, aby akcie v příštích dnech uzavřely pod rezistentní zónu 6,20 - 6,00 EUR. Pokud by se to povedlo, tak by to splňovalo naše podmínky pro vstup. Stop-loss bychom nastavili nad maximum předchozího dne a take-profit bychom umístili u minima z nedávné korekce.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.