Jaká je budoucnost Huawei?

Huawei je společností, kterou „vlastní její zaměstnanci a vyrábí vše od chytrých telefonů po solární panely a telekomunikační zařízení“. Její tržby měly v roce 2018 dosáhnout 109 miliard dolarů, což představuje 21% meziroční růst. Ve srovnání s rokem 2013 byly tržby téměř třikrát vyšší. The Economist ovšem tvrdí, že vedle řady podobných úspěchů čelí tato společnost minimálně na Západě i velkým problémům. V Kanadě a v Polsku byli zatčeni vysoce postavení zástupci firmy, v prvním případě kvůli podezření z obcházení amerických sankcí vůči Íránu, ve druhém kvůli podezření ze špionáže. V USA a Austrálii nemá firma přístup k 5G trhu a v zemích jako Německo či Nový Zéland zaznívají stále hlasitější obavy z aktivit Huawei.



The Economist k uvedenému dodává, že nedůvěra vůči společnosti není na Západě plošným jevem. Například v Portugalsku byla uzavřena 5G dohoda mezi Huawei a společností Altice. V Británii testuje zařízení Huawei hned několik společností včetně Vodafone. Američané tvrdí, že tím riskují špionážní či dokonce kybernetické útoky ze strany Číny, společnost to ale popírá s tím, že nikdy nebyly předloženy důkazy, které by takové tvrzení ospravedlňovaly. Generální ředitel Huawei Ren Zhengfei v polovině ledna uvedl, že sice sloužil v čínské armádě a je členem komunistické strany, ale „určitě by odmítl požadavky čínské vlády na získávání dat z jeho společnosti“.



„Je těžké si představit, že by podobná veřejná prohlášení pomohla, protože Huawei je chycen do sítě obav západních zemí z čínských geopolitických zájmů. A strach ze špionáže není pouhou paranoiou. V Číně totiž od roku 2017 platí zákon, který by pana Rena ke spolupráci na špionáži donutil,“ píše The Economist. Zástupci firmy tvrdí, že pokud bude nevraživost na Západě přetrvávat, může se společnost zaměřit na jiné trhy. Zatímco doposud se společnost snažila o získání všech významných trhů, může se nyní orientovat zejména na země, jako je Indie, nebo na Afriku a Jižní Ameriku. Její domácí trh je pak obrovský a Huawei má na něm podle odborníků v oblasti 5G sítí získat dominanci.



The Economist má ovšem za to, že největším rizikem pro Huawei je jeho závislost na amerických, tchaj-wanských a britských čipech. Někteří američtí politici již nyní tlačí na zákaz prodeje amerických čipů čínské firmě v případě, že se prokáže její podíl na porušování sankcí. Takový krok by byl pro Huawei těžkou ranou, uzavírá The Economist.



Zdroj: The Economist